BIST100 yüzde 0.30 artışla başladı, dolar 7.90 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.30 artışla 1,208.98 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24, BIST Mali Endeks yüzde 0.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.38 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında 200 bazpuana kadar artış beklentisinin etkisiyle dövizler yeni güne, rekor düzeylerinin 5-10 kuruş kadar altında başladı.TCMB faiz kararına ilişkin yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.27'ye yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 16 Kasım vadeli repo ihalesine 40.65 milyar lira teklif geldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8699 lira ve en yüksek 7.9076 lirayı gördükten sonra, 7.90 – 7.91 lira aralığında,euro en düşük 9.2625 lira ve en yüksek 9.3127 lirayı gördükten sonra, 9.30 – 9.31 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1908 lira ve en yüksek 10.2447 lirayı gördükten sonra 10.22 – 10.23 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17641 - 1.17810 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17805 düzeyindeydi.Ak Yatırım'ın analizinde, "Perşembe günü faiz kararı ve önümüzdeki hafta açıklanmaya başlanacak 3Ç20 finansalları öncesi banka hisselerinde gözlediğimiz toparlanma BIST-100 endeksini son sekiz ayın zirve seviyesine taşıdı" denildi ve şöyle devam edildi: "Bununla birlikte yılbaşı ve Temmuz sonu seviyelerine kıyasla banka sektör endeksinin sanayi sektör endeksine göre toparlanması şimdilik sınırlı düzeyde görünüyor. "Dün ayrıca borsadaki iyimserliğe rağmen, CDS primi 500 baz puanın üzerinde seyretmeye devam etti. ABD hisselerinde ise, teşvik paketi beklentisinin zayıflaması ile satıcılı seyir gözlendi. "Bu sabah açılışlarında ABD vadelilerde zayıf toparlanma çabası ve Asya piyasalarında hafif alımlar gözleniyor."Ancak yurt dışının genel eğilimi seçimler öncesi zayıf risk iştahına işaret ediyor. Borsanın bugün de PPK kararının ardından kurda dengelenmenin devam edeceği beklentisini satın almaya devam edebileceğini, banka ağırlıklı yukarı hareketin korunmaya çalışılacağını düşünüyoruz."BIST100 dün açılıştan itibaren alıcılıydı. Kapanış 1,205.37 seviyesinde gerçekleşti. Devam eden olumlu teknik görünüm paralelinde BIST'te yukarı eğilim korunuyor. "Endekste son yorumumuzda da belirttiğimiz şekilde 1,208/10 bandı yakın direnç bölgesi. Bu bandın aşılmasıyla birlikte 1,222/35 bölgesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. BIST'te kısa periyotta 1,192/85 bandını yakın destek, 1,173 seviyesi altını ise zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz.
"Bu bant üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak yukarı yönlü beklentinin gücünü koruması beklenebilir. BIST100'de 1,192-1,185-1173/68 destek, 1,208/10-1,222/35-1,242 direnç olarak belirtilebilir."
- Kaynak: DHA
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