BIST100 yüzde 0.30 düşüşle başladı, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.30 düşüşle 115 bin 450 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.39 eksideydi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 511/521 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.75 oldu.

Başta ABD olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, hızlı ekonomik toparlanma umutlarını zayıflatmasıyla, dolar ve diğer güvenli liman para birimlerini destekledi.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi Perşembe günü 96.233 ile bir ayın en düşük düzeyini gördükten sonra 96.798'e yükseldi. ABD para birimi iç piyasada ise, bir süredir tutunduğu 6.85 - 6.86 bandında hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8564 lira ve en yüksek 6.8681 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7311 lira ve en yüksek 7.7659 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6358 lira ve en yüksek 8.6572 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1263 - 1.1291 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1268 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "MSCI Türkiye/ MSCI GOÜ oranı kritik destek seviyesinde..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarında hızlı yükseliş sonrası kar satışları devam ediyor. ABD, Avrupa borsaları hafta boyunca elde ettikleri kazançların çoğunu geri verdi.

"Teknoloji hisseleri dünyadan bağımsız kendi liginde yükselmeye devam ediyor.

"Açıklanan verilerde bir bozulma işareti yok. Ancak vaka sayısındaki artışın ekonomideki canlanmayı tehdit ettiği argümanını daha sık duymaya başladık.

"Doların güçlenmesi ve ABD tahvillerindeki kazançlar risk iştahında önemli bir bozulmaya işaret etmiyor. Ancak yakından izlemeyi gerektiriyor.

"Risk iştahı güçlüyken dünyanın gerisinde kalan Borsa İstanbul geri çekilmede başı çekiyor.

"MSCI Türkiye Perşembe günü yüzde 1.8 gerilemeyle açık ara en çok değer kaybeden gelişmekte olan Avrupa endeksi. Günün kazananı yurtdışı uçuşlarınn açılmasıyla yükselişe geçen havacılık hisseleri.

"Dünya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da aşağı yönlü yatay bir açılış bekliyoruz. 117,000 desteğini sert bir şekilde kıran Borsa İstanbul için ana destek olarak 114,000 seviyesi öne çıkıyor.

"Kritik seviyeye gelen MSCI Türkiye/ MSCI EM oranı borsada toparlanma yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak dönüşü görene kadar beklemek daha doğru olacaktır.

"Şirketler cephesinde TSKB'nin sendikasyon haberi ve bankalara verilen cezalar öne çıkıyor."