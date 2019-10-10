Bıst100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 5.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.31 artışla 99 bin 957 puanda başladı.

Çarşamba gününe yüzde 0.28 artışla 102 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 622 ve en yüksek 102 bin 602 puanı gördükten sonra, yüzde 2.17 düşüşle 99 bin 648 puanda kapandı.

Küresel ve jeopolitik gelişmelerle beş haftanın en yüksek düzeylerine yükselen dövizler yeni güne Çarşamba gününün düzeylerinde başladı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.8662 lira ve en yüksek 5.8796 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

euro en düşük 6.4447 lira ve en yüksek 6.4700 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1687 lira ve en yüksek 7.1989 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Barış Pınarı Harekatı sonrası fiyatlamalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ABD - Çin arasında bugün yapılacak ticaret görüşmelerine yönelik olumlu beklentilerle günü yüzde 1.0'e yakın yükselişle kapatırken, Pekin'in konu ile beklentileri düşürmesi sonucunda vadeli piyasalarda sınırlı kayıplar görülüyor. FED tutanaklarında Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğu ve faiz indirimlerinin enflasyon kaynaklı olduğu öne çıkıyor.

"Türkiye varlıklarında dünyadan negatif ayrışma hız kazandı. Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin artışıyla Türk lirasından başlayarak genele yayılan bir satış baskısı görülüyor. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Amerika cephesinden Türkiye'ye yaptırım sinyalleri gelirken MSCI Türkiye yüzde 3.0 değer kaybederek Ekim başından beri kaybını yüzde 9.0'a taşıdı.

"Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki ilk tepkiler Türkiye varlıklarındaki baskının devam edeceğine işaret ediyor. Suriye şoku ile dış borç servisinin yüksek olduğu bir dönemde karşılaşan ve aybaşından beri yüzde 4.0'ün üzerinde değer kaybeden Türk lirasındaki satışlar kısa vadede devam edebilir.

"100.500 desteğini banka hisseleri öncülüğünde kıran Borsa İstanbul'un önündeki ilk güçlü destek 97.500 seviyesinde."