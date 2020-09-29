BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 7.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.31 artışla 1,124.67 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.55, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.34 artıdaydı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, saat 11: 00'de "Yeni Ekonomi Program"ı (YEP) açıklayacak. Ekonomi yönetimi tarafından ekonomide önümüzdeki üç yıl için yol haritasını açıklanırken enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro göstergelere ilişkin 2021-2023 dönemi öngörüleri de paylaşılacak.