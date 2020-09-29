BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 7.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.31 artışla 1,124.67 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 7.82 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.31 artışla 1,124.67 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.55, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.34 artıdaydı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, saat 11: 00'de "Yeni Ekonomi Program"ı (YEP) açıklayacak. Ekonomi yönetimi tarafından ekonomide önümüzdeki üç yıl için yol haritasını açıklanırken enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro göstergelere ilişkin 2021-2023 dönemi öngörüleri de paylaşılacak.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerle yükselen dövizler yeni güne de yüksek düzeylerde başladı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için aktif rasyosu hesaplamasında yeniden revizyon yaptı.BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine karar verildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8331 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 8.0696 lira ve en yüksek 9.1458 lirayı gördükten sonra, 9.13 – 9.14 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9869 lira ve en yüksek 10.0705 lirayı gördükten sonra 10.05 – 10.06 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16609 - 1.16840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16717 düzeyindeydi.Yatırım Finansman Menkul Değerler'in analizinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğine ilişkin açıklamasına işaret edilerek, şöyle denildi: "Lagarde, ECB'nin koronavirüs (Covid-19) krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi."Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Ekonomik Güven Endeksi verisi açıklanacak."Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise öğlen saatlerinde Euro Bölgesi Tüketici Güveni ve ardından Almanya eylül ayı TUFE verisi açıklanacak."ABD tarafında ise S&P konut fiyat endeksi ve Conference Board tüketici güveni verilerini takip edeceğiz. "Gece saatlerinde ise Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışmalarını izleyeceğiz. Son anketlere göre Biden Trump'In yüzde iki önünde seyrediyor."


Borsa İstanbul, Berat Albayrak, Euro, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika Ekonomi

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