BIST100 yüzde 0.31 düştü, dolar 7.92 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,170 ve 1,181 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.31 düşüşle 1,174.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.25 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.80 eksideydi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif gerileyen dövizler, Salı günü yeniden yükseldi.TCMB Pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8718 lira ve en yüksek 7.9276 lirayı gördükten sonra, 7.92 – 7.93 lira aralığında,euro en düşük 9.2846 lira ve en yüksek 9.3353 lirayı gördükten sonra, 9.30 – 9.31 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2608 lira ve en yüksek 10.3302 lirayı gördükten sonra 10.28 – 10.29 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17374 - 1.18168 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17960 düzeyindeydi.Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bugün yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2020 gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme öngörüsü, Haziran raporundaki "yüzde 5.0 küçülme" düzeyinde, 2021 GSYH büyüme öngörüsü de "yüzde 5.0 büyüme" düzeyinde tutuldu.IMF, küresel ekonomi için 2020 yılı küçülme tahminini Haziran ayındaki yüzde 5.2'den yüzde 4.4'e ve 2021 büyüme tahminini Haziran ayındaki yüzde 5.4'ten yüzde 5.2'ye düşürdü.TCMB geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 13.25 basit faizle 10 milyar lira verdi. TCMB'nin 10 Kasım vadeli repo ihalesine 42.33 milyar lira teklif geldi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.31 düştü, dolar 7.92 lirada - Son Dakika Ekonomi