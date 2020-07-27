BIST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.31 artışla 1,195.67 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.19 artıdaydı.

Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini bugünden itibaren sadeleştirdi. BIST100 endeksi dahil, TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı.