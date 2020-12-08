BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 7.81 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 7.81 lirada

08.12.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 7.81 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.32 artışla 1,334.22 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.32 artışla 1,334.22 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.25 artıdaydı.

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmeler sürerken, küresel piyasalarda güç kaybeden dolar, iç piyasada da yatay hareket ediyor.ABD para biriminin başlıca para birimlerinden oluşan sapete karşı değerini gösteren dolar endeksi, 90.775 düzeyine kadar geriledi.

Dolar endeksini oluşturan sepet içinde yüzde 57.6 ile euro, yüzde 13.6 ile yen, yüzde 11.9 ile sterlin, yüzde 9.1 Kanada doları, yüzde 4.2 ile İsveç kronu ve yüzde 3.6 ile İsviçre frangı bulunuyor.Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in, yeni açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonomik büyüme için 2020 yılı öngörüsü "yüzde 4.4 küçülme"den, "yüzde 3.7 küçülme"ye revize edildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7943 lira ve en yüksek 7.8478 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.4355 lira ve en yüksek 9.5159 lirayı gördükten sonra, 9.47 – 9.48 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4110 lira ve en yüksek 10.4929 lirayı gördükten sonra 10.42 – 10.43 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21037 - 1.21235 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "kırılgan" bir gelişme izlmediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'deki mali destek konusunda dün bir ilerleme kaydedilemezken, kısa vadeli ekonomik görünüm üzerinde artan kaygılarla ve jeopolitik gerilimlerle riskli varlıklar satış baskısıaltında kaldı. "ABD'de dün bazı eyaletlerde artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle kısıtlama tedbirleri güçlendirildi. Bununla birlikte, ABD 14 Çin'li yetkiliye Hong Kong gelişmeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. "Ayrıca Brexit müzakerelerinde anlaşmasız bir çıkış ihtimalinin artmış olması güvenli limanlara olan talebi destekliyor. "Gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerindeki sınırlı kazançlara rağmen, gelişmiş ekonomilerde hisse senetleri dünü düşüşle tamamladılar."Bu ortamda dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Makroekonomik gündem sakinken, Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve fazla veren Kasım ayı nakit gerçekleşme verileri izlendi. "Akşam saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise üçüncü çeyrek verileri üzerinden hazırladığı Türk bankacılık sektörü raporunu yayınladı. Raporda bankaların karşılıklarıöncesindeki karlarının güçlü ve çekirdek sermayelerinin yeterli olduğu söylenirken, aktif kalitesindeki aşağı yönlü baskıdan dolayı sermaye artırımına gidilmesi yönündeki risklerin yüksekliğine dikkat çekildi. "Bununla birlikte, sektörün kısa vadeli döviz likiditesinin dış finansman gereksinimlerinikarşılamak için yeterli olduğuna vurgu yapıldı. "Öte yandan, Moody's para ve maliye politikalarında daha ortodoks bir yaklaşım sergilenmesinin olumlu olduğunu söylerken, yapısal değişimin pek mümkün görünmediği için uzunvadede süreceğini belirtti. Bu ortamda dün gün içinde küresel eğilimlerle döviz kurları dalgalı bir seyir izlerken, TL gün sonunda dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet kur karşısında yüzde 0.1 değer kazandı. "Borsa İstanbul'da hisse senetleri hafif gerilerken, iki yıl vadeli tahvil faizlerinde hızlı yükseliş kaydedildi. Dolar cinsi faizler ve ülke risk primi hafif yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar Japonya'dan gelen mali destek haberine rağmen dünden kalan zayıf eğilimle başlangıç yaptı. Japon hükümeti kredi, yatırım ve harcamalardan oluşan 700 milyar dolar büyüklüğünde mali destek paketi açıklarken, üçüncü çeyrek büyüme rakamı beklentilerin ve öncü hesaplamaların üzerinde gerçekleşti.

"Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmaları konusundaki haber akışına ek olarak Almanya yatırımcı güven endeksi (Zew) Aralık sonuçları ve Euro Bölgesi 2020 üçüncü çeyrek revize büyüme verileri izlenecek. Yurtiçinde ise Hazine'nin 5 yıl vadeli kira sertifikası ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçları izlenecek."


Borsa İstanbul, Kredi, Euro, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 7.81 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? 5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Emniyetten internet alışverişlerinde "oltaya gelmeyin" uyarısı: Mutlaka güçlü şifre kullanılmalı İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı         
09:37
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti         
09:15
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 10:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 7.81 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei