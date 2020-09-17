BIST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 7.55 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 7.55 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,100 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.32 artışla 1,110.66 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 7.55 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,100 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.32 artışla 1,110.66 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesi ve enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin verilecek olmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi doları da destekledi. Fed açıklaması öncesinde dünkü kapanışa doğru 7.50 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeyde başladıktan sonra 7.56 liraya kadar çıktı.

Geleneksel yöntemli ihalelerde 17 Ağustos'tan beri fonlamayı 10 milyar lira olarak sürdüren Merkez Bankası (TCMB) bugün bu miktarı 5.0 milyar liraya düşürdü.TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle bugün açtığı repo ihalesinde 5.0 milyar lira fonlama sağladı. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama basit faiz yüzde 11.33, en yüksek basit faiz yüzde 11.55 oldu.TCMB'nin;Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45,Salı günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34,Çarşamba günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4825 lira ve en yüksek 7.5648 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,euro en düşük 8.8040 lira ve en yüksek 8.9418 lirayı gördükten sonra, 8.93 – 8.94 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6766 lira ve en yüksek 9.8332 lirayı gördükten sonra 9.80 – 9.81 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17375 - 1.18202 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18127 düzeyindeydi.Kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 4.2 artışla 128.4 milyar dolara yükseldi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.2 artarak 56.7 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12.3 azalarak 51.5 milyar dolara geriledi.Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 10.2 artarak 8.4 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.9 artarak 21.5 milyar dolara çıkarken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18.7 azalışla 11.1 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15 artışla 15.7 milyar dolara yükselirken, ithalat borçları, yüzde 8.9 azalarak 46.1 milyar dolara indi.Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 176.5 milyar dolar olarak hesaplandı.Söz konusu stokun 15.9 milyar dolarlık bölümü, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23.9, Merkez Bankası'nın yüzde 11.4, özel sektörün ise yüzde 64.7 payı bulunuyordu.


Borsa İstanbul, Borç, TCMB, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 7.55 lirada - Son Dakika Ekonomi

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