BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 5.73 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.33 artışla 107 bin 196 puanda başladı. BIST Bankacılık Endeksi de açılışta yüzde 0.25 artışla 151 bin puana yükseldi.

Haftanın ilk gününe yüzde 0.50 artışla 105 bin 902 puandan başlayan BIST100 en düşük 105 bin 902 ve en yüksek 107 bin 222 puan ile yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra, günü yüzde 1.39 artışla 106 bin 846 puanda kapattı.

Pazartesi günü işlem gerçekleşmeyen gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.41 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.01 düzeyindeydi.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik iyimserliğin yanında, Çin'in 2015 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesinin, küresel risk iştahını desteklemesinin ardından, dövizler yeni güne hafif düşüşle başladı. Piyasalarda ayrıca, Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisinin de etkili olması bekleniyor. Merkez Bankası, son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e indirdi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.6938 lira ve en yüksek 5.7483 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.2912 lira ve en yüksek 6.3904 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3667 lira ve en yüksek 7.4464 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Borsa İstanbul nereye koşuyor?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı:

"Bardağın dolu tarafını gören piyasalarda pozitif hava devam ediyor. ABD borsalarında Dow Jones, S&P 500, Nasdaq eşanlı olarak yeni zirveler yapıyor.

"ABD şirketlerinin Huawei'ye ürün satma iznini 90 gün uzatması üzerine Asya borsaları yükselişini sürdürüyor.

"Küresel risk iştahını ve ekonomideki intizamlı düzeltmeyi arkasına alan Türkiye piyasaları dünya ile arasındaki makası kapatmaya devam ediyor.

"Hisse senedinden, tahvile, CDS'ten döviz kuruna tüm varlık guruplarında gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir performans gösteriyoruz.

"ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Beşinci denemesinde 105,800 seviyesini geçen Borsa İstanbul için yeni direnç seviyeleri olarak 108,000 ve 110,000 seviyeleri öne çıkıyor. Borsa İstanbul'un için orta vadeli hedef olarak 120,000 seviyesini görüyoruz.

"Ekonomi cephesinde 'yapı izin istatistikleri ve uluslararası yatırım pozisyonu' günün önemli verileri olarak öne çıkıyor."