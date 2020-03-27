BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.41 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.41 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.41 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.33 artışla 91 bin 833 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.41 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.33 artışla 91 bin 833 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi, BIST Mali Endeksi yüzde ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.0'e yakın yükseldi.

ABD'de Senato'dan geçen 2.2 trilyon dolarlık ekonomiye destek paketi de dahil, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin etkisiyle uluslararası düzeyde dolara olan talebin azalmasıyla, küresel piyasalarda geriledi ABD para birimi 6.40 lira sınırında hareket ediyor.

Asya borsaları, haftanın son işlem gününe, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının rekor bir tırmanışla 3.28 milyona yükselmesinin, Covid-19 önlemleri kapsamında daha çok destek paketi açıklanacağı beklentisiyle yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlemde yüzde 13.66 olan bileşik getiri, önceki gün yüzde 13.38 düzeyine geriledi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Perşembe günü 450 puna yakın işlem gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.3903 lira ve en yüksek 6.4223 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

euro en düşük 7.0479 lira ve en yüksek 7.1098 lirayı gördükten sonra, 7.09 – 7.10 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7620 lira ve en yüksek 7.8820 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Dow Sanayi  boğa piyasasını deniyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarındaki yükseliş güç kazanıyor. 2 trilyon dolarlık mali paketin onaylanacağı beklentisi ile Wall Street'ten başlayan yükseliş küresel bir alım dalgasına dönüştü.

"Dip noktasına göre yüzde 20 yükselen Dow Sanayi 11 günlük ayı piyasası macerasından sonra yeniden boğa piyasasını deniyor.

"Borsa İstanbul'da gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir toparlanma görüyoruz. MSCI Türkiye Perşembe günü yüzde 4.0 yükselerek ay başından beri kaybını yüzde 14'e indirdi.

"Rezervlerde son bir haftada görülen 11 milyar dolarlık gerileme nedeniyle Türk lirası gelişmekte olan para birimlerine göre daha zayıf bir seyir izliyor.

"Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un hafif alıcılı açılmasını ve 93.000 seviyesini denemesini bekliyoruz.

"Günün haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın swap anlaşmalarının G20 ülkelerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısı. Kabul görmesi ihtimalini düşük görüyoruz. Ama gerçekleşirse Türkiye'nin önünü açan bir gelişme olur.

"Haber başlıkları: THY'nin New York uçuşlarını durdurması; özel hastaneler salgın önlemleri nedeniyle gelir kaybı yaşıyor; küresel otomotiv talebi zayıflıyor; elektrik ücretlerine üç ay zam yok; Kordsa üretimi iki hafta durduruyor."


Borsa İstanbul, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:11 Kaynak: DHA

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