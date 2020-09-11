BIST100 yüzde 0.33 yükseldi, dolar 7.47 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.33 yükseldi, dolar 7.47 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,104 puan arasında hareket ettiği haftanın son işlem gününü yüzde 0.33 artışla 1,102.70 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.33 yükseldi, dolar 7.47 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,104 puan arasında hareket ettiği haftanın son işlem gününü yüzde 0.33 artışla 1,102.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33, BIST Mali Endeks yüzde 0.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 artıdaydı.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bugün yaptıkları açıklamalarda değerli euronun getireceği tehlikelere dikkat çekti.

İki yetkili de enflasyon üzerinde düşürücü etki yarattığı için para politikası belirlenirken euronun değerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.ECB beklendiği gibi, Perşembe günü faiz oranlarında veya 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4368 lira ve en yüksek 7.4786 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 liraaralığında,euro en düşük 8.7908 lira ve en yüksek 8.8739 lirayı gördükten sonra, 8.85 – 8.86 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5256 lira ve en yüksek 9.6114 lirayı gördükten sonra 9.56 – 9.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18124 - 1.18734 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18335 düzeyindeydi.Cari işlemler hesabı, geçen yıl Temmuz ayında 1.99 milyar dolar fazla verirken, bu yıl Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolara yükseldi.Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 617 milyon dolar azalarak 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.Altın ve enerji dışındaki cari işlemler hesabı geçen yılın Temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın Temmuz ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar olarak gerçekleşti.TCMB verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar olarak gerçekleşti.Toplam 254 milyon dolar net giriş sağlanan portföy yatırımlarının alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon dolar net satış yapıldı.Resmi rezervlerde bu Temmuz'da 1 milyar 283 milyon dolar net azalma gerçekleşti.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Fransa, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.33 yükseldi, dolar 7.47 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, alev aldı! Sürücü yanarak can verdi İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter         
20:07
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor         
17:56
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı         
16:23
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu         
16:08
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım         
14:12
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu         
10:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti         
09:58
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar         
08:50
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 00:31:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.33 yükseldi, dolar 7.47 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei