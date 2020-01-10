BIST100 yüzde 0.34 artıda, dolar 5.87 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.34 artıda, dolar 5.87 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.34 artıda, dolar 5.87 lirada

6 saat önce

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasını imzalamasına günler kala küresel hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğe paralel olarak Borsa İstanbul Endeksi'ndeki (BİST100) artış devam ediyor.

BIST100 yüzde 0.34 artıda, dolar 5.87 lirada, System.String[]

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasını imzalamasına günler kala küresel hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğe paralel olarak Borsa İstanbul Endeksi'ndeki (BİST100) artış devam ediyor.

BİST100, gün içinde en düşük 117 bin 701 puanı ve en yüksek 118 bin 669 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.34 artışla 118 bin 393 puanda hareket ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.25 artışla başladı ve en düşük 168 bin 688 puanı ve en yüksek 171 bin 124 puanı gördükten sonra yüzde 1.25 artışla 170 bin 754 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge faizin bileşik faizi yüzde 2.45 ve yüzde 2.34 düşüşle sırasıyla yüzde 11.57 ve yüzde 11.29 düzeylerine geriledi.

Küresel gerilimlerin azalması dövizlere de olumlu yansırken, gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8670 lira ve en yüksek 5.8972 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

euro en düşük 6.5190 lira ve en yüksek 6.5480 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6687 lira ve en yüksek 7.7057 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında hareket ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:45 Kaynak: DHA
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