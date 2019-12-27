BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.93 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.93 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe, yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda, BİST Banka Endeksi de 159 bin 205 puan ile yatay başladı.

BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.93 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe, yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda, BİST Banka Endeksi de 159 bin 205 puan ile yatay başladı.

Perşembe gününü yüzde 0.29 artışla 113 bin 653 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi bir önceki kapanış düzeyine göre bir değişim göstermeyerek haftanın son işlem gününe 159 bin 205 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.18 ve yüzde 11.77 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9447 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6146 lirayı gördükten sonra, 6.60 - 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem görüyordu.

İş Yatırım'ın, "Tatil sonrası fiyatlamalar, asgari ücret zammı ve yerli otomobil" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı:

"Dün Noel tatili sonrası ilk işlem gününde ABD endeksleri, teknoloji hisseleri önderliğinde yeni rekor kapanışlar yaptı. Asya piyasaları da Japonya hariç yükselişte. Bugün işlem hacimlerinde de bir miktar toparlanma görebiliriz. BIST dünkü işlemlerde 114 bin 500 seviyesinden gelen kar satışları ile önceki güne göre hafif artıda 113 bin 650 seviyesinde kapanış yaptı. 114 bin 500 seviyesi geçilmesi halinde 115 bin seviyesi hedeflenecektir. 112 bin seviyesini stop loss olarak kullanarak uzun pozisyon alınabileceği görüşümüzü koruyoruz.

"Asgari ücret artışı 2020 yılı için TUİK'in tavsiyesine yakın yüzde 15 olarak açıklandı. Yüzde 3.0 oranında bir reel artışa denk geliyor. Öte yandan işverene 100 lira (500 kişinin üstü) ve 150 lira (500 kişinin altı) olarak ödenen kişi başına devlet katkısı 75 liraya düşürülüyor. Katkı payının azalması çalışan başına ilave yüzde 1.4'lük artışa denk geliyor. Dolayısıyla 500 kişiden fazla çalışanı olan şirketler için toplam reel maliyet artışı yüzde 4.4 civarında olacak. Özellikle emek yoğun sektörlerde şirketler üzerinde hafif bir maliyet baskısı yaratabilir.

"Bugün görücüye çıkacak olan yerli otomobilin yatırım detayları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre toplam yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Bursa'da yapılacak üretim tesisinin kapasitesi ise 175 bin olacak. Ortaklar 2023 yılına kadar 3.5 milyar lira sermaye koyacak."


Borsa İstanbul, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Erbakan'dan asgari ücret tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil
Asgari ücretin açıklanmasından sonra masadan kalkan Türk-İş, ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı DİSK'ten asgari ücret zammına 'Kanal İstanbul' vurgulu tepki İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi

Son Dakika Haberleri
16:22 Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:16 Yerli otomobile ilk sipariş Cumhurbaşkanı'ndan - Son Dakika Ekonomi
16:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yerli otomobilde ön satış süreci başlatılabilir" - Son Dakika Ekonomi
16:13 Bitcoin direnç düzeyinin altında işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi
16:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kuralları koyan biz olduktan sonra bu çalışmada kimlerden... - Son Dakika Ekonomi
16:05 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili konuştu: Biz işçimizi ezdirmeyiz - Son Dakika Ekonomi
15:55 Erdoğan, yerli otomobilin fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını duyurdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.93 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]