BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 7.73 lirada

18.11.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 7.73 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.34 artışla 1,264.06 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.34 artışla 1,264.06 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.03, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.43 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde dövizler, yeni güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladılar.

Piyasalar, Para Politikası Kurulu'nun TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6812 lira ve en yüksek 7.7679 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,euro en düşük 9.1078 lira ve en yüksek 9.2231 lirayı gördükten sonra, 9.19 – 9.20 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1867 lira ve en yüksek 10.3052 lirayı gördükten sonra 10.26 – 10.27 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18504 - 1.18773 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18711 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "kırılgan bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Aşı geliştirme çalışmalarının desteklediği iyimserliği dün ABD'de açıklanan ve beklentilerden zayıf gelen veriler riskli varlıkları satış baskısı altına aldı. ABD'de Ekim ayı perakende satışlar rakamları beklentilerin altında kalırken, Eylül verileri aşağıyönde revize edildi. "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell toparlanmanın tamamlanmadığını ve "gidilecek uzun bir yol" olduğunu belirtirken, ekonominin hem maliye hem de para politikasının desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceğini vurguladı; aynı zamanda Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomi için önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. "Bu dinamiklerle dün hisse senetlerinde düşüş yaşanırken, güvenli limanlara olan talep karışık seyretti. Dolar ve altın gerilerken, gelişmiş ülke tahvillerine ilgi güç kazandı."Bu ortamda Türk finansal varlıklarda karışık bir seyir hakimdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem verdiklerini ve yol haritalarının genel çerçevesini bunların oluşturduğunu söylerken, piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı. "TCMB verilerine göre Eylül'de Türkiye'nin kalan vadeye göre dış borç stoku artmayadevam ederken, konut fiyatlarında rekor artışlar kaydedildi. "TCMB faiz kararı öncesinde likidite koşullarını sıkılaştırmaya devam ederken, açık piyasaişlemleri ile yaptığı fonlamanın ortalama faizini yüzde 14.64'ten yüzde 14.72'ye yükseltti."TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 değer kaybederken, Borsaİstanbul'da kar realizasyonları gözlendi. Tahvil faizleri hafif geriledi."Yeni güne ise küresel piyasalar dünden kalan zayıf risk iştahı ile başlangıç yaptı. Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik haberlerin yanında ABD Ekim ayı konut başlangıç ve inşaat izinleri ile Euro Bölgesi ve İngiltere'de Ekim enflasyon verileri takip edilecek.

"Yurtiçinde ise gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Euro, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 7.73 lirada - Son Dakika Ekonomi


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