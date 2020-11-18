BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 7.73 lirada

"Yurtiçinde ise gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."

Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?

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Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek