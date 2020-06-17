BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.35 artışla 111 bin 327 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.35 artışla 111 bin 327 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.41 artıdaydı.

Tacirler Yatırım'ın değerlendirmesinde, "Dün ABD'den gelen ve beklentilerin üzerinde bir performansı işaret eden perakende satışlar verilerinin ardından dolar endeksi 96.60 seviyesinden yükselişe geçti ve akşam saatlerinde 97.25 seviyesine kadar tırmandı. Dün dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir izlendi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ancak Türk lirasının dolar karşısında diğer gelişen ülke para birimlerine kıyasla yatay bir seyir izlediği görüldü. Gün içinde 6.85 seviyesi üzerini birkaç defa deneyen dolar/lira paritesi, bu seviye üzerinde günlük bazda bir kapanış gerçekleştiremedi. Genel olarak 6.80 – 6.85 bandındaki hareketini koruyan kur, günü yatay bir şekilde tamamladı.

"Dolar/lira paritesi bu sabah saatlerinde 6.8350 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının orta sıralarda yer aldığı ve dolar karşısında yatay bir seyir izlediği görülüyor.

"Dolar endeksinin ise 97 seviyesi civarında dalgalandığını görmekteyiz. Dolar/lira paritesi bir süredir 6.80 – 6.85 bandında hareket ediyor; 6.85 seviyesi üzerinin birkaç defa test edildiğini ancak bu bölgedeki hareketlerin kalıcı olmadığını gördük.

"Kısa vadeli teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları bize dolar/lira paritesinin kısa vadede 6.80 – 6.85 seviyeleri arasındaki seyrini koruyabileceğinin sinyalini veriyor.

"Ancak, dün sabahki bültenimizde de belirtmiş olduğumuz üzere kurun 6,85 seviyesi üzerinde günlük bir kapanış sergilemesi durumunda kurdaki yükseliş eğilimi hız kazanabilir."

Hazine, 6 ay vadeli kuponsuz bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihracı öncesinde tamamı piyasadan 3 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 460/470 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.

ABD'de perakende satışların Mayıs'ta beklentilerin oldukça üzerinde yükselmesinin ardından güçlenen dolar, yeni güne 6.85 liraya yakın başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8328 lira ve en yüksek 6.8578 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.6908 lira ve en yüksek 7.7290 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5746 lira ve en yüksek 8.6244 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1253 - 1.1284 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1281 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "Bardağın dolu tarafını görmek…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Ekonomi tarafında pozitif salgın cephesinde negatif haberlerle güne başlıyoruz.

"Beklentilerden güçlü Mayıs ayı ABD perakende verisi salgın sonrası V şeklinde todparlanma beklentilerini destekliyor.

"Çin'de vaka sayısının yeniden artmaya başlaması, okulların kapatılması ve uçuşların iptali haberlerine piyasalar önemli bir tepki vermedi.

"İkinci dalgaya devletlerin tepkisi Çin'de olduğu gibi bölgesel önlemlerle sınırlı kalırsa küresel risk iştahı için risk oluşturmaz.

"Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde de kalsa küresel piyasalardaki yükselişe katılıyor.

"MSCI Türkiye Salı günü yüzde 1.1 (MSCI GOÜ yüzde 2.4) artarak Haziran başından beri yükselişini yüzde 3.2'ye (MSCI GOÜ yüzde 6.4) taşıdı.

"Turizm sezonu başında vaka sayısının yeniden artmaya başlaması bizi rahatsız ediyor. Yasakların kalkmasına rağmen seyahat, otel ve restoran talebinin sınırlanacağından endişe ediyoruz.

"Turizm milli gelirin doğrudan yüzde 7.0'sini (dolaylı yüzde 12'sini) oluşturan çok önemli bir sektör.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki sakin seyir Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor.

"Varlık Fonunun Telia Sonera'nın payını iskontolu bir fiyatla almasını ortaklık yapısının sadeleşmesi nedeniyle Turkcell için olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

" Anadolu Efes'in temettü dağıtması hem Anadolu Efes hem de Anadolu Grup hisseleri için pozitif bir haber."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Son Dakika Ekonomi

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