BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada

10.12.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.35 artışla 1,355.07 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.35 artışla 1,355.07 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.50, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ticari anlaşma imzalanması için müzakerecilere hafta sonu bitimine kadar süre vermeleriyle sterlin zayıflarken, ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerle dolar da sert para birimleri karşısında güç kazandı. Dövizler iç piyasada da, yeni güne yatay başladı.

Piyasalarda bugün, Eylül dönemi işsizlik verisi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve ABD Kasım enflasyonu ve haftalık işsizlik maaş başvuruları verileri izlenecek.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8188 lira ve en yüksek 7.8412 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4454 lira ve en yüksek 9.4912 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4299 lira ve en yüksek 10.5032 lirayı gördükten sonra 10.46 – 10.47 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20751 - 1.21008 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20913 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki karışık gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'deki mali destek paketi ve AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamazken, dün riskli varlıklarda kırılgan bir seyir gözlendi."ABD'de hükümetin açık kalması için gereken tasarı kabul edilse de önceki gün teklif edilen 916 milyar tutarındaki mali destek paketinin yerel yönetimlere ve kamu kuruluşlarına ayrılacaklar payları konusunda anlaşmazlık devam ediyor. "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnsonarasındaki görüşmeden ticaret anlaşmasını onaylamak için hafta sonuna kadar süre verilmesi yönünde bir karar çıktı. "Bu haber akışı altında gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerinde sınırlı yükseliş kaydedilse de gelişmiş ekonomiler tarafında ayrışan bir tablo ortaya çıktı. Güvenli limanlara olan talep ise bir miktar zayıfladı."Dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlere kıyasla pozitif bir performans ortaya koydu. Makroekonomik veri gündemi sakinken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması takip edildi. Konuşmasında Bakan Elvan makroekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlılıklarını yinelerken, Hazine'nin 2021'de yabancı paracinsinden borcun payını azaltmayı öngördüklerini söyledi. "Açıklanan Ekim ayı dış ticaret endeksleri ihracattaki reel artışa karşın ithalatta ılımlı bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu. "Bu ortamda hisse senetleri dünü yükselişle tamamlarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yatay kapandı. Kısa vadeli tahvil faizleri yatay kalırken, uzun vadeli tahvil faizinde ve ülke risk priminde bir miktar yükseliş yaşandı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle kırılgan bir başlangıç yaptı. Gün içinde küresel gündemde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberlerin yanında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve AB Liderler Zirvesi yer alacak. "ECB'nin politika faizlerini değiştirmesi beklenmezken, varlık alım programında ayarlamaya giderek programı büyütebileceği düşünülüyor."Yurtiçinde veri akışı sakin olduğu için Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olabileceği tahmin ediliyor."


Avrupa Merkez Bankası, Birleşik Krallık, Borsa İstanbul, Boris Johnson, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor         
10:45
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak         
10:14
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı         
09:48
Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor         
09:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk         
08:31
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 11:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei