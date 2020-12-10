BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 'in ticari anlaşma imzalanması için müzakerecilere hafta sonu bitimine kadar süre vermeleriyle sterlin zayıflarken, ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerle dolar da sert para birimleri karşısında güç kazandı. Dövizler iç piyasada da, yeni güne yatay başladı.

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