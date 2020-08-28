BIST100 yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 7.34 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.36 artışla 1,112.88 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.66, BIST Mali Endeks yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB), piyasaya sağladığı fonlamada daha yüksek faizli geleneksel yöntem repo düzenlemeyi sürdürdü. TCMB'nin sıkılaştırma adımları çerçevesinde Perşembe günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.13 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 37.15 milyar lira teklif geldi.

TCMB Perşembe günü de yüzde 8.25 düzeyindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor. Kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerindeki artışın Ağustos ayında da sürdüğüne dikkat çeken TCMB, atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.TCMB'nin politika faizini yüzde 8.25'de sabit tuttuğu geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerde 7 Ağustos tarihinden itibaren haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirilmiş, sonrasında ise sıfırlandı" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3321 lira ve en yüksek 7.3783 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,euro en düşük 8.6699 lira ve en yüksek 8.7472 lirayı gördükten sonra, 8.71 – 8.72 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6832 lira ve en yüksek 9.7760 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18110 - 1.18795 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17904 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Yeni Fed stratejisi sonrası ilk tepkiler" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları hızlı yükseliş sonrası kar satışlarıyla geriliyor. ABD borsası teknoloji hisselerindeki satışlara rağmen direniyor."ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 'ortama enflasyon hedeflemesine' vurgu yapan konuşması sonrası uzun vadeli tahvil faizleri yükselirken, altın ve dolar gevşiyor."Piyasa tepkisinin sınırlı olması yeni stratejinin nasıl uygulanacağına dair belirsizliklerden kaynaklanıyor."Sektörel bazda havacilik (aşı haberleri) ve bankalar (dikleşen verim eğrisi) kazandırırken teknoloji hisselerinde kar satışları görülüyor."Türkiye hisseleri dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Gelişmekte olan Avrupanın gerilediği (-yüzde 0.6) bir ortamda MSCI Türkiye (yüzde 0.9) en çok kazandıranlar arasında yer aldı. "Iki gün önce bankalarla başlayan yükseliş genele yayılıyor. Son üç gündür yaşanan yükselişe rağmen Ağustos ayında halen dünyanın yüzde 8.0'e yakın gerisindeyiz."ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa Istanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. "Endeks için destek ve direnç olarak 1,100 ve 1,115 seviyeleri öne çıkıyor.

"Karadenizden yeni doğalgaz müjdesi sinyalleri ve Kardemir'de yönetim değişikliği sinyalleri günün sıcak konuları."