BIST100 yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 8.18 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 8.18 lirada

29.04.2021 10:10
BIST100 yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 8.18 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.36 artışla 1,390.92 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.36 artışla 1,390.92 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30, BIST Mali Endeks yüzde 0.56, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranını yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı ve pandemiden etkilenen ekonomiye destek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faizleri ve tahvil alım programını değiştirmediği kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ekonomik toparlanmasına yönelik daha iyimser bir yaklaşım sergilemesine rağmen para politikasındaki herhangi bir değişikliği değerlendirmeye başlamak "henüz vaktin gelmediğini" söyledi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1762 lira ve en yüksek 8.2146 lirayı gördükten sonra, 8.18 – 8.19 lira aralığında,euro en düşük 9.9124 lira ve en yüksek 10.0012 lirayı gördükten sonra, 9.93 – 9.94 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4144 lira ve en yüksek 11.4889 lirayı gördükten sonra 11.44 – 11.45 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21221 - 1.21499 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21232 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Piyasalarda mali paket heyacanı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Fed toplantısında negatif bir sürpriz çıkmadı. Büyümenin canlanmasına rağmen hedeflenilen seviyeye daha çok yol oluğunu vurgulayan Başkan Powell, enflasyondaki yükselişi geçici görüyor ve varlık alımını azaltmayı konuşmak için erken olduğunu söylüyor. Haziran ayında muhtemelen bu konuyu konuşacağız."ABD'nin 1.8 trilyon dolarlık ilave destek paketi açıklaması sonrası dünya borsalarında pozitif bir seyirle güne başlıyoruz. Düşük ve orta gelirli aileler için 1trilyon dolarlık harcama ve 800 milyar dolarlık vergi indiriminden oluşacak destek paketi yüksek gelir grubunun vergileri artırılarak karşılanacak. Detaylar Başkan Biden'ın bu akşam yapacağı konuşmada açıklanacak."Geçmiş veri ABD'nin genişleyici para ve maliye politikalarını eşanlı olarak uyguladığı dönemlerde gelişmekte olan piyasaların performansının güçlü olduğunu gösteriyor. 10 yıllık tahvil faizlerindeki sınırlı yükseliş (yüzde 1.75) eğer doların güçlenmesi ile birleşmezse gelişmekte olan ülke varlıkları için tehdit oluşturmuyor."Borsa İstanbul kapatma kararı ile tetiklenen tepki alımlarının bir kısmını dün geri verdi. MSCI Türkiye yüzde 1'e yakın kayıpla gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrıştı. Ereğli, Aselsan gibi piyasanın gözde hisseleri kar satışlarıyla geriledi. Aşının tedarikinde karşılaşılan sorunlar ve yeni bir kredi garanti fonu paketi beklentisi piyasayı baskılıyor. Kısmi kapatma kararının da ardından önce tepki alışı arkasından satış görmüştük. Umarız bu kez farklı olur."ABD ve Avrupa vadelilerindeki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç olarak 1,370 ve 1,400 seviyeleri öne çıkıyor. Hisse bazında ayrışma önem kazanıyor. Tav, Arçelik, Tekfen teknik bültende vurguladığımız hisseler. Kar açıklaması öncesinde yükselen Ereğli hisselerinde düzeltme görebiliriz. Ancak şirket ile ilgili görüşümüzün pozitif olduğunu belirtelim."Endeksteki yükselişin devam etmesi için bankaların da katılması gerekiyor. Akbank'ın beklentileri yenen kar açıklamasına piyasanın vereceği tepki bankaların yükselişe katılıp katılmayacağı konusunda ilk ipucunu verecek. Bugün Garanti, yarın Yapı Kredi kar açıklamalarıyla bankaların yönü netleşecek."Makro cephede bugün Enflasyon Raporu açıklaması izlenecek. Merkez Bankası'nın 2021 enflasyon tahmin beklentisini 200 baz puan artırarak yüzde 11'in üzerine çıkarmasını bekliyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, dolar, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 8.18 lirada - Son Dakika Ekonomi


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