BIST100 yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 8.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.36 artışla 1,457.48 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.42, BIST Mali Endeks yüzde 0.39, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin açıklamalarında "faizlerin sabit tutulacağına" ilişkin mesajlarının da etkisi ve yatırımcıların dolar pozisyonlarını satmasıyla, dolar başlıca para birimleri karşısındaki düşük düzeylerinde hareket ediyor. Buna karşılık, dolar, iç piyasada ise Salı gününe de 8.40 liranın üzerinde başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard Fed'in salgının sonuna yaklaşıldığı ve toparlanmanın hız kazandığı bu dönemde finansal istikrarsızlığı ABD ekonomisine "potansiyel risk" olarak gördüğünü belirtti ve "Finansal istikrarı çok yakından gözlemliyoruz. İstikrarsızlık oluşturan risklerin normalden yüksek olduğunu söyleyebilirim ancak alarm verici düzeyde değil" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün, Kasım 2022 vadeli sabit kuponlu tahvilin ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Temmuz 2021 itfalı TÜFE'yeendeksli tahvil için geri alım ihalesi gerçekleştirecek, yerine 2028 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili verecek. Hazine Pazartesi günkü ihalelerle yaklaşık 8.5 milyar lira borçlandı.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 396/401 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3771 lira ve en yüksek 8.4155 lirayı gördükten sonra, 8.38 – 8.39 lira aralığında,euro en düşük 10.2454 lira ve en yüksek 10.2939 lirayı gördükten sonra, 10.28 – 10.29 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8681 lira ve en yüksek 11.9325 lirayı gördükten sonra 11.91 – 11.92 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22116 - 1.22532 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22576 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Pazartesi günü bir miktar toparlandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri takviminin sakin olduğu dün, riskli varlıklarda ılımlı bir toparlanma yaşandı. Jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışı karışık bir tablo ortaya koyarken, ABDMerkez Bankası (Fed) üyelerinin mesajları enflasyonist kaygıların ve faizlerin hafif gerilemesine yol açtı. "Fed Üyesi Lael Brainard arz sıkıntılarının aşılması sonrası kısa vadeli fiyat baskılarının azalacağını öngörürken uzun vadeli beklentilerinin çok iyi bir şekilde çapalandığını söylerken, Fed üyelerinin enflasyonun hedefin üstüne çıkması durumunda tekrar aşağı indirecek araçlara ve tecrübeye sahip olduğunu belirtti. "Fed üyesi James Bullard varlık alımlarını azaltma zamanlamasının önümüzdeki aylarda gündeme geleceğini belirtse de o noktaya henüz gelinmediği söyledi. Bir başka Fed üyesi Raphael Bostic enflasyonun uzun bir süre yüksek kalmasını beklemediğini vurguladı. "Bu haber akışı altında ABD 10 yıllık tahvilinin faizi yüzde 1.63'ten yüzde 1.61'e inerken, dolar hem gelişmiş diğer hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi."Gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri gerilerken, MSCI dünya endeksi dünüyükselişle tamamladı. Altın fiyatları yatay kapanırken, ham petrol fiyatları İran ile nükleer görüşmelerin etkisinin sınırlı kalmasıyla yüzde 3.0 yükseldi."Yurtiçi finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. Makroekonomik veri takvimi sakinken, Hazine'nin yurtiçi piyasalarda yaptığı tahvil ihraçları takip edildi. "Bu ortamda, Borsa İstanbul 100 endeksi yatay kapanırken, gösterge 30 endeks sınırlı yükseliş kaydetti. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kazandı. Ülke risk primi, dolar cinsi tahvil ve TL cinsi uzun vadeli faizlerdeki sınırlı gerilemeye karşın kısa vadeli faizde yükseliş sürdü. "Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle pozitif bir başlangıç yaptı. Bu sabah açıklanan veriler 2021 ilk çeyrekte Almanya'nın öncü hesaplamaların altında performans sergilediğine işaret etti. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden yansımalar, Mayıs ayı Almanya iş dünyası güven endeksi ve ABD tüketici güven endeksi takip edilecek. "Yurtiçinde Hazine 1 yıl vadeli sabit kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihraçları yapacakken, Mayıs ayı reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yayınlanacak. Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."