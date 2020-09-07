BIST100 yüzde 0.37 artışla başladı, dolar 7.45 lirada

Haftanın veri gündeminde, bugünkü Ağustos ayı Hazine nakit dengesinin yanında, Perşembe günü de Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum