BIST100 yüzde 0.37 artışla başladı, dolar 7.45 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.37 artışla 1,090.39 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.34, BIST Mali Endeks 0.48, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 artıdaydı.
Haftanın veri gündeminde, bugünkü Ağustos ayı Hazine nakit dengesinin yanında, Perşembe günü de Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.Yeni gelen ekonomik verilerin toparlanma için olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar, yeni haftaya, Cuma günü yükseldiği 7.45 liranın üzerinde başladı. Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4198 lira ve en yüksek 7.4557 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 8.7626 lira ve en yüksek 8.8314 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8236 lira ve en yüksek 9.8886 lirayı gördükten sonra 9.84 – 9.85 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18266 - 1.18481 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18316 düzeyindeydi.Ak Yatırım'ın günlük bülteninde, geçen hafta ABD piyasalarında teknoloji hisselerine gelen satışlarla başlayan aşağı yönlü eğilimin dikkat çektiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Uzun soluklu bir tırmanışın ardından satışlar teknik düzeltme beklentisine uyumlu geldi. Geçen hafta BIST-100 ve bankacılık endeksleri yüzde 1.3 gerilerken, endeks üzerinde ağırlığı olmayan futbol kulübü hisselerinin haftalık bazda yüzde 26 yükselmesi dikkat çekti."Yeni haftanın ilk gününde ABD spot piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD vadeli teknoloji hisselerinde satışların sürdüğü ve Asya piyasalarının ekside olduğu görülüyor. BIST'in yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz."BIST100 haftanın son gününde gün başındaki yukarı yönlü hareketin ardından yataydaydı. Kapanış 1,086.32 seviyesinde gerçekleşti. "Hafta genelinde 200 günlük ortalama bölgesinde tutunma yaşayan endeks Cuma günü de yine bu bölgeden tepki yaşadı. "Yaşanan tepki sınırlı da olsa iyimserliğin korunduğunun işareti olarak görülebilir. Bununla birlikte endekste kısa periyotta iyimserliğe geri dönüş için ise 1095 seviyesi üzerine geri dönüşü gerekli görüyoruz. "Bu bölgeye kadar oluşacak hareketler sınırlı tepki çabasının devamı olarak değerlendirilmeli. Bu defa BIST100 de saatlik grafikler için ortalamalarda eğilim yukarı yönlü. "Bu da kısa periyottaki iyimserliği destekliyor. Belirttiğimiz direnç bölgesinin aşılmasıyla yukarı eğilim bir miktar daha kuvvetlenebilir. Endekste 1,075 seviyesini güçlü destek bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.
"Beklememekle birlikte bu seviye altına yaşanacak sarkma 1,060/30 bandını tekrar gündeme getirebilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.37 artışla başladı, dolar 7.45 lirada - Son Dakika Ekonomi