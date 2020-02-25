BİST100 yüzde 0.37 düştü; dolar 6.12 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.37 düştü; dolar 6.12 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.37 düştü; dolar 6.12 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.73 artışla 115 bin 626 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 850 puanı ve en yüksek 115 bin 992 puanı gördükten sonra 0.

BİST100 yüzde 0.37 düştü; dolar 6.12 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.73 artışla 115 bin 626 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 850 puanı ve en yüksek 115 bin 992 puanı gördükten sonra 0.37 düşüşle 114 bin 364 puanda, BIST Bankacılık Endeksi ise güne 157 bin 904 puanla başladıktan sonra en düşük 154 bin 748 puanı ve en yüksek 158 bin 251 puanı gördükten sonra yüzde 0.76 düşüşle 155 bin 205 puanda kapandı.

Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, Çin'de ortaya çıktığı günden beri tüm dünyayı alarma geçiren Covid-19 salgınının ekonomiye olası etkilerini değerlendiren bir rapor açıkladı. Virüsün ekonomik etkisinin iki senaryoya göre analiz edildiği raporda, içerisinde Fortune 1000'de yer alan 938 küresel devin yer aldığı en az 5 milyon şirketin Covid-19 salgınının etkilediği bölgede tedarikçisinin bulunması dolayısıyla risk altında olduğuna dikkat çekildi.

ABD piyasalarında açılışta; Dow Jones yüzde 0.27, Nasdaq 100 yüzde 0.97 ve S&P 500 yüzde 0.43 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.08 düşüşle 12.41'e düşerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.84 düşüşle 11.79 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0709 lira ve en yüksek 6.1580 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

euro en düşük 6.5938 lira ve en yüksek 6.6813 lirayı gördükten sonra 6.64– 6.65 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8579 lira ve en yüksek 8.008 lirayı gördükten sonra 7.95– 7.96 lira aralığında hareket ediyor.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
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