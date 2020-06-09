BIST100 yüzde 0.37 düştü, dolar 6.80 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.28 artışla başladığı Salı günü 108 bin 456 ile 110 bin 329 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 düşüşle 109 bin 236 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.

Analistlere göre, beklenmedik şekilde güçlü gelen ABD istihdam rakamlarının ardından yatırımcılar daha çok ekonomik görünüme odaklanırken en kötünün geride kalmış olabileceğine yönelik algı küçük çaplı düzeltmelere karşın varlık fiyatlarının gücünü önemli ölçüde korumasını sağlıyor. Diğer taraftan ekonomiye desteğinin sürmesi ve likidite koşullarının bollaşması da iyimserliği artırıyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Bu noktada ABD'de yeni bir destek paketine yönelik beklentilerin varlığını koruduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak veriler güçlü gelmeye devam ederse bu yöndeki beklentilerin karşılanma ihtimali azalacaktır. Kısa vadede iyimserliğin ön planda kalmaya devam etmesini bekliyor olsak da varlık fiyatlarının aşırı alım bölgesine gelmiş olması yükselişlerin hız kesebileceğine yönelik sinyaller veriyor" dedi ve ekledi:

"Risk iştahının küresel ölçekte artmaya başlaması gelişmekte olan ülke para birimlerinin güç kazanmasını sağlasa da dolar endeksinin (DXY) 96.5 civarında denge bulmaya başladığını görüyoruz. Bu kapsamda 6.75'in altına doğru yaptığı denemelerden sonuç alamayan dolar/lira yeniden 6.80 sınırına daha yakın seyretmeye başladı. Uzun bir süredir 6.70-6.80 bandında seyreden kurun kırılmayı hangi yöne doğru yaparsa o yöne doğru hareket etme eğiliminin güç kazanacağını düşünüyoruz."

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 430/440 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7696 lira ve en yüksek 6.8067 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.81 lira aralığında,

euro en düşük 7.6354 lira ve en yüksek 7.7255 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5735 lira ve en yüksek 8.6583 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında hareket ediyor.