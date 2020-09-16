BIST100 yüzde 0.37 düştü, dolar 7.50 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.37 düştü, dolar 7.50 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,104 ve 1,116 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.37 düşüşle 1,107.11 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.37 düştü, dolar 7.50 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,104 ve 1,116 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.37 düşüşle 1,107.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 artıda, BIST Mali Endeks yatay, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 eksideydi.

Dövizler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını açıklayacağı yeni güne, geçen haftanın sonuna doğru yükseldikleri yeni tarihi yüksek düzeylere yakın başladılar. Kapanışa doğru dolar 7.50 liranın üzerine yükseldi.

Piyasalarda yatırımcılar bugün TSİ 21: 00'de açıklanacak Fed kararına ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde 10 milyar lira fonlama sağladı.İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31 oldu.TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45 ve Salı günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4774 lira ve en yüksek 7.5074 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,euro en düşük 8.8600 lira ve en yüksek 8.9058 lirayı gördükten sonra, 8.87 – 8.88 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6465 lira ve en yüksek 9.7578 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18091 - 1.18825 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18447 düzeyindeydi.Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla, 2019 yılı sonuna göre, 16.8 milyar doları uzun vadeli olmak üzere toplam 16 milyar 999 milyon dolar azaldı.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla uzun vadeli dış kredi borcu 162.2 milyar dolar ve kısa vadeli dış kredi borcu da 8.5 milyar dolar düzeyindeydi.TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41.9 milyar dolar düzeyindeydi.Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar 600 milyon dolar azalışla 20.6 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara indi.Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9.3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 684 milyon dolar azalarak 6.9 milyar dolara geriledi.Bu dönemde bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon dolar artışla 6.2 milyar dolara çıkarken, finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 370 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolara geriledi.


Borsa İstanbul, Kredi, TCMB, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.37 düştü, dolar 7.50 lirada - Son Dakika Ekonomi

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