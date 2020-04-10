BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 96 bin 201 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeksi yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 artıda başladı.

BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 96 bin 201 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeksi yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 artıda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.43 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra 520 düzeyine döndü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, yeni güne hafif artıda başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6547 lira ve en yüksek 6.7092 lirayı gördükten sonra, 6.66– 6.67 lira aralığında,

euro en düşük 7.2735 lira ve en yüksek 7.3422 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2942 lira ve en yüksek 8.3659 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Piyasalara bahar geliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Kötü haberlere rağmen yükselen piyasalar iyi haber. Risk iştahının güçlenmeye başladığını gösteriyor. ABD ve İtalya'da artan can kaybına, dünya genelinde zayıf Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve şirket verilerine rağmen hisse senedi piyasalarındaki yükseliş piyasalara baharın gelmeye başladığını gösteriyor.

"Günün sürprizini Türkiye varlıkları yaptı! MSCİ Türkiye Perşembe günü yüzde 4.9 yükselişle en çok değer kazanan gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor.

"Türkiye'nin IMF'nin açacağı likidite penceresinden yararlanacağı söylentisi yükselişin ivme kazanmasında etkili oldu.

"Yüksek betalı banka hisseleri geleneği bozmayarak yükselişte başı çekiyor. Banka hisseleri yüzde 6.6 yükselişle BİST-100'un iki katından daha fazla değer kazandı. Yükselişin hızı, yabancı yatırımcının katılımı ve temel olarak ucuzluğu banka hisselerindeki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

"Ancak geçmiş veri böyle sert yükselişlerin ardından kar satışı gelebileceğine işaret ediyor. Banka endeksinin %5'in üzerinde kapanış yaptığı günlerin ertesi günü banka hisselerinde yüzde 30 ihtimalle kar realizasyonu görülüyor; yüzde 60 ihtimalle bankalar sanayi şirketlerinin gerisinde kalıyor; yüzde 10 ihtimalle endeksi yenmeye devam ediyor.

"ABD ve Avrupa borsaları kapalı olduğu için bugün düşük hacimli hafif yukarı yönlü bir seyir öngörüyoruz.

"Sert çıkışın ardından kar satışı gelebileceğini hesaba katarak banka dışı büyük sanayi şirketleri ve holdingler ile yükselişe katılım sağlanabilir."


Borsa İstanbul, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:03 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
ANKARA Virüsü izole eden profesör konuştu: Aşı için hayati öneme sahip Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: "Gönlüm Ordu'da kalacak"
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı         
13:51
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya         
13:38
En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek         
13:32
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu         
13:31
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı         
13:29
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı         
13:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 16:43:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]