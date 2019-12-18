BİST100 yüzde 0.38 ekside, dolar 5.90 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.38 ekside, dolar 5.90 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.38 ekside, dolar 5.90 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.46 düşüşle 111 bin 563 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 100 bin 8484 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.38 düşüşle 110 bin 658 puana geriledi.

BİST100 yüzde 0.38 ekside, dolar 5.90 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.46 düşüşle 111 bin 563 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 100 bin 8484 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.38 düşüşle 110 bin 658 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.64 düşüşle 155 bin 854 puanda başladıktan sonra en düşük 154 bin 684 puanı ve en yüksek 156 bin 347 puanı görerek gün ortası işlemlerinde yüzde 0.68 kayıpla 155 bin 791 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.05 artışla yüzde 12.57 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.94 artışla yüzde 12.11 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9207 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.91 lira aralığında,

euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5924 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6986 lira ve en yüksek 7.7639 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
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