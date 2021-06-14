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BIST100 yüzde 0.39 artışla başladı, dolar 8.33 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.39 artışla başladı, dolar 8.33 lirada

14.06.2021 10:10
BIST100 yüzde 0.39 artışla başladı, dolar 8.33 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Pazartesi gününe yüzde 0.39 artışla 1,466.57 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Pazartesi gününe yüzde 0.39 artışla 1,466.57 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30, BIST Mali Endeks yüzde 0.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıdaydı.

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının yapılacağı haftaya, küresel piyasalarda yatay başlarken, iç piyasadaki işlemlerde 8.30 - 8.35 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 4 Haziran itibarıyla, yaklaşık 44 milyar doları altın ve yaklaşık 50 milyar doları da döviz cinsi olmak üzere toplam 93.7 milyar dolar düzeyindeydi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3847 lira ve en yüksek 8.3031 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 10.1514 lira ve en yüksek 10.0527 lirayı gördükten sonra, 10.08 – 10.09 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8364 lira ve en yüksek 11.7230 lirayı gördükten sonra 11.75 – 11.76 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20945 - 1.21122 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20963 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Cuma gününü temkinli iyimser seyrini koruyarak tamamladığına işaret edilerek, şöyle devam edildi: "Dünya genelinde makroekonomik veri akışı sınırlıyken, G7 ülke liderleri toplantısı öncesinde piyasalarda iyimser seyir devam etti. G7 Liderler Zirvesi öncesinde basına yansıyan mesajlar ülkeler arasındaki devam eden anlaşmazlık noktalarını öne çıkardı. "Basında yer alan ve Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan habere göre G-7 ülkeleri Çin'in Kuşak ve Yol projesine karşı, dar gelirli ülkelerin altyapı yatırımlarına destek verilmesini kapsayan yeni bir küresel planı tartışmaya aldı.  "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a İngiltere ile Fransa arasındaki ilişkileri yeniden tesis etme ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık anlaşmasına sadık kalması gerektiği çağrısı yaptı. "İngiltere Başbakanı Johnson ise basına yaptığı bir açıklamada Brexit sonrası Kuzey İrlanda'ya yönelik ticaretin kuralları konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda tek taraflı adım atmaya imkan tanıyan 16. maddeyi uygulamaya almakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti. "İngiltere Başbakanı Johnson G7 ülkelerinin 2022 sonuna kadar düşük gelirli ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlanacağını söylerken, Dünya Sağlık Örgütü salgını bitirmek için bunun 10 kat daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. "ABD'de öncü hesaplamalara göre Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Haziran'da beklentilerden hızlı toparlandı. Bu ortamda ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.46'da yataykalsa da dolar hem diğer gelişmiş ekonomilerin hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında ortalamada güçlendi. "Dolardaki güçlenme ile altında düşüş yaşanırken, ham petrol fiyatlarındaki ılımlı artış sürdü. MSCI gelişmekte olan ekonomiler ve dünya geneli hisse senedi endekslerinin her ikisi deyüzde 0.2'lik ılımlı yükseliş kaydetti. Bu küresel arka planda yurtiçi finansal varlıklar pozitif ayrışmaya devam etti."Nisan ayı sanayi üretimi ve perakende satış verileri yıllık bazdaki yüksek büyüme oranlarına karşın, aylık bazda daralmaya işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makasın rahatsız edici olduğunu belirtirken, üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatlarının temel rol oynadığını söyledi. Bakan Elvan enflasyonun nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engel olduğunu hatırlattı. Ayrıca Fiyat İstikrarı Komitesinin, Merkez Bankası politikalarının yerini almayacağını, bilakis Merkez Bankasınca uygulanan politikaları tamamlayıcı bir fonksiyon üstlenerek enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacağını vurguladı. "Bu ortamda Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.1 artarken, TL, dolar ve euro eşit ağırl ıklı sepet karşısında yüzde 0.8 değer kazandı. Ülke risk primi ve uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme devam etti."Yeni güne küresel piyasalar karışık bir başl angıç yaptı. Asya'da haber ve veri akışı sakinken, günün ilerleyen saatlerinde salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak NATO üyesi ülkelerin Liderler Zirvesi ve Euro Bölgesi Nisan ayı sanayi üretim verileri takip edile cek. "Yurtiçinde haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda Çin ile yapılan 3.4 milyar dolarlık yeni swap anlaşmasıyla toplam raka mın 6 milyar dolara ve böylece toplam rezervlerin 100 milyar dolara ulaştığını belirtti. "Gün içinde TCMB Nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirl eyici olabileceği öngörülüyor.


Borsa İstanbul, Avrupa Birliği, Pazartesi, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.39 artışla başladı, dolar 8.33 lirada - Son Dakika Ekonomi


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