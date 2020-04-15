BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 6.83 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeksi yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artışla başladı.

BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 6.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeksi yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artışla başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200,000'den fazla şirketin 2 milyondan fazla çalışan için başvuruda bulunduğunu, 700,000'in onaylandığını sürecin devam ettiğini söyledi.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Merkez Bankası'nın 30 Mart'tan bu yana tahvil alımları nominal 19.3 milyar liraya, piyasa değeri olarak 25.4 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası'nın 25 milyar lirayı aşan alımlarının içinde 15.6 milyar lirası İşsizlik Sigortası Fonu'na ait Hazine tahvili de bulunuyor.  Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 550/570 düzeyine döndü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalara likidite sağlamak amacıyla aldığı yoğun önlemlerin etkisiyle küresel piyasalarda gerilemesine karşın, iç piyasada ise tırmanışını sürdüren dolar yeni güne 6.82 liranın üzerinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8079 lira ve en yüksek 6.8401 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.4578 lira ve en yüksek 7.4980 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5863 lira ve en yüksek 8.6140 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Otel müdürü yangın var diyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ABD hisseleri (yüzde 3.0) önderliğinde yükselişini sürdürüyor.Genişleyici maliye ve para politikalarının piyasaları desteklediğine inanan yatırımcılar hisse senetlerine yönelmeye devam ediyor.

"Ekonomi cephesinde bambaşka bir tablo görülüyor. Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dünya Ekonomisinin Görünümü raporunda paylaştığı tahminler 2008 küresel krizinden daha sert bir daralan bir dünya ekonomisine işaret ediyor.

"IMF ekonomistleri 2020 yılında dünya ekonomisi büyüme tahminini 6 puan aşağı çekerek %3 küçülme olarak güncelledi.

"ABD ekonomisinin yüzde 5.9, Avro bölgesinin yüzde 7.5 daralacağını tahmin eden uzmanlar 2021 yılında gelişmiş ülkelerde yüze 2.9 büyüme öngörüyorlar.

"IMF uzmanları Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5.0 küçülüp (İş Yatırım - yüzde 2.5) 2021 yılında yüzde 5.0 büyüyeceğini (İş Yatırım yüzde 5.0) tahmin ediyor.

"Bu daralmaya rağmen enflasyon cephesinde (2020 yüzde 12) bir iyileşme öngörmüyorlar.

"Enseyi karartmayın. IMF uzmanları genelde yanılırlar. Bu yılda geçmiş başarılarını sürdürürler diye umuyoruz. Ama otel müdürü olarak 'yangın var' uyarılarını ciddiye almak zorundayız.

"Son günlerdeki hızlı yükseliş sonrası Borsa İstanbul'da yatay bir açılış öngörüyoruz.

"Hisse senedi piyasalarındaki iyimserliği yansıtmayan döviz ve tahvil piyasaları borsada kar satışları görülebileceğine işaret ediyor."


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:01 Kaynak: DHA

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