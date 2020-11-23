BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.75 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.75 lirada

23.11.2020 09:55
BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.75 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.40 artışla 1,329.29 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.40 artışla 1,329.29 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.77, BIST Mali Endeks yüzde 0.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.40 artıdaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 2 tahvil ihalesi birden düzenleyecek. Merkez Bankası'nın 475 baz puan faiz artırımının ardından piyasalar tarafından yakından izlenecek olan 10 yıllık tahvil ihalesi Salı günü gerçekleştirilecek.

Yeni gösterge olacak 10 yıl (3,640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya sunulacak. Hazine 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihaleye çıkıyor ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzuyor. Hazine en son 2018 Temmuz ayında 10 yıllık sabit kuponlu, bir sonraki ay ise TÜFE'ye endeksli ihaleler düzenlemişti. Yeni tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2030 olacak. Aynı gün 7 yıl (2,548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satılacak. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli olacak. Altı ayda bir kupon ödemeli iki tahvilin de valörü Çarşamba olarak belirlendi.Faiz artırımının ardından sert düşen dövizler, geçen haftanın son işlem gününde hafif yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylerde başladılar.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6149 lira ve en yüksek 7.7752 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,euro en düşük 9.0241 lira ve en yüksek 9.2337 lirayı gördükten sonra, 9.21 – 9.22 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1361 lira ve en yüksek 10.3575 lirayı gördükten sonra 10.33 – 10.34 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18524 - 1.18788 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18742 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki kırılgan gelişmenin sürdüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Aşı geliştirme çalışmalarının desteklediği iyimserliğe rağmen artan Covid-19 vaka sayıları ve kısıtlama tedbirleri nedeniyle riskli varlıklarda karışık bir seyir gözleniyor."Makroekonomik veri akışının görece sınırlı olduğu Cuma günü Avrupa ve gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerinde yükselişler gözlense de ABD'de sert satışlar yaşandı. Güvenli limanlara olan talep güçlendi."Yurtiçinde ise Türk finansal varlıklar görece güçlü seyrini korudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden yargı ve demokrasi alanındaki reformlara kadar geniş bir yelpazedeki konularda açıklama yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının genel çerçevesi ile ilgili bir basın açıklamasıyayınladı. "Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Ekim ayı merkezi yönetim borç brüt borç stoku verilerini ve program tanımlı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı."TCMB'nin açık piyasa işlemleriyle yaptığı fonlamanın faizi 9 baz puan artışla yüzde 14.96'ya çıkarken, Borsa İstanbul'da yükseliş sürdü. "Öte yandan, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.8 değer kaybetti. "Kısa vadeli tahvil faizlerinde ve ülke risk priminde bir miktar yükseliş gözlenirken, uzun vadeli faizlerde düşüş yavaşlayarak da olsa sürdü."Hafta sonu sanal ortamda gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'nde aşının, ilaçların ve testlerin adil bir şekilde dağıtılması ve yoksul ülkelerin borçlarının hafifletilerek destek sağlanması yönünde anlaşmaya varıldı. "Yeni haftaya küresel piyasalar Cuma gününün aksine aşı umutlarıyla görece iyimser birbaşlangıç yaptı. Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik haberlerin yanında Kasım ayı Markit PMI öncü sonuçları takip edilecek."Yurtiçinde veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."


Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, Kasım, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.75 lirada - Son Dakika Ekonomi


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