BIST100 yüzde 0.40 düşüşle başladı, dolar 7.77 lirada

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, yatırımcılar ilk tepki olarak riskli varlıklardan çıktı. Küresel piyasalarda yaşanan satış dalgasının da etkisiyle, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.40 düşüşle 1,138.91 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24, BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 eksideydi.

ABD'nin yeni bir Covid-19 yardım paketine ilişkin gelişmelerin belirsizliğini koruması ve Trump ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla, yeniden tırmanışa geçen dolar, iç piyasada da yeni güne 7.77 lirada başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7252 lira ve en yüksek 7.7792 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,euro en düşük 9.0459 lira ve en yüksek 9.1302 lirayı gördükten sonra, 9.12 – 9.13 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9297 lira ve en yüksek 10.0221 lirayı gördükten sonra 10.01 – 10.02 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16959 - 1.17497 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17238 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Trump'ın pozitif test sonucu sonrası piyasalarda sert satış" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında Perşeme günü yukarı yönlü seyir devam etti. Aşının onaylanması ve ek mali pakete yönelik spekülasyonlar ABD hisselerini destekledi."Avrupa hisseleri pozitif PMI verisine rağmen ABD'nin gerisinde kalmayı sürdürdü. Perakende ve teknoloji hisseleri piyasayı yenerken enerji ve sağlık sektöründe değer kayıpları görüldü."Borsa İstanbul dünya borsalarındaki yükselişe katılamadı. Türk lirasındaki değer kaybı, Covid-19 raporlaması ile ilgili negatif haber akışı ve Ermenistan'ın suçlamaları sonrası Borsa İstanbul'da sınırlı kar satışı görüldü. "Ancak, risk iştahında bir bozulma görmüyoruz. Gerek CDS gerekse devlet ve banka eurobond fiyatlamalarında pozitif seyir devam etti."ABD Başkanı Donald Trump'ın test sonucunun pozitif çıkması sonrası ABD ve Avrupa vadelilerinde sert satışlarla güne başlıyoruz. "Haber sonrası Türk lirasında sınırlı kayıp görülüyor. Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 civarı negatif bir açılış bekliyoruz. Borsanın seyri dünya piyasalarının toparlanmasına bağlı olarak belirlenecek."