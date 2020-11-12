BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.87 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.87 lirada

12.11.2020 09:55
BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.87 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.41 artışla 1,284.52 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.41 artışla 1,284.52 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.38 artıdaydı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürdü.

İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, "Piyasalardaki yükseliş devam eder mi?" diye soruldu ve şöyle denildi: "ABD ve Avrupa vadelilerinin seyri Borsa İstanbul'daki yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Geçmiş verinin incelenmesi ise bu denli sert yükselişler sonrası kar satışları geldiğini gösteriyor. Biz iyimser tarafta olmaya devam ediyoruz. 'Aşı bulundu' ve 'Hayat Normalleşiyor', 'Türk lirası güçleniyor' sepetlerinin endeksi yenmeye devam edeceğine inanıyoruz. Endeks için destek olarak 1,245, direnç olarak 1,345 seviyeleri öne çıkıyor." Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7873 lira ve en yüksek 7.8805 lirayı gördükten sonra, 7.87 – 7.88 lira aralığında,euro en düşük 9.1713 lira ve en yüksek 9.2771 lirayı gördükten sonra, 9.27 – 9.28 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2990 lira ve en yüksek 10.4066 lirayı gördükten sonra 10.39 – 10.40 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17675 - 1.17884 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17712 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük analizinde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin, "yavaşlayarak da olsa" sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi görece sakinken, dünya genelinde artan Covid-19 vaka sayıları riskli varlıklardaki yükselişi sınırlıyor. "Bununla birlikte, ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony S. Fauci yakında yeni bir firmanın da aşı geliştirme çalışmalarında başarı elde edebileceğini söyledi."Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde küresel görünüm üzerindeki risklere dikkat çekerken, salgından dolayı toparlanmanın düzensiz olduğunu belirtti. Bu nedenle Lagarde tüm seçenekler masada olmakla birlikte, pandemi acil alım programı (PEPP) ve hedefli uzun vadeli refinansman operasyonları (TLTRO) mevcut ortamda etkinliklerini ispatlamış ve dinamik bir şekilde salgının seyrine göre ayarlanabilir durumda olduğunu söyleyerek Aralıktoplantısında bu ana araçlarda ayarlamalara gidecekleri mesajını teyit etti. "Bu ortamda küresel piyasalarda karışık bir seyir hakimdi. Dolar diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında güçlenirken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri güçlü seyretti."Dün yurtiçinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Grup konuşmasında ekonomide atılacak adımlar ön plana çıkarken, Türk finansal varlıklar pozitif bir seyir izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomide yeni dönem vurgusu yaparken, sürdürülebilir ve güçlü büyümenin yolunun istihdam artışının, fiyat istikrarının ve enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçtiğini söyledi. "Ayrıca önceliklerinin ekonomi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğunu vurguladı. "Bu ortamda, TCMB'nin likidite koşullarını sıkılaştırmaya devam ettiği dün açık piyasa işlemleri ile yaptığı fonlamanın ortalama faizi yüzde 14.29'dan yüzde 14.36'ya yükseldi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 4.5 değer kazanırken, ülke risk primi ve tahvil faizleri tüm vadelerde hızlı geriledi. Borsa İstanbul'da ise hızlı yükseliş sürdü."


Borsa İstanbul, Türk Lirası, Piyasa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.87 lirada - Son Dakika Ekonomi


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