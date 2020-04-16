BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 6.93 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 6.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 6.93 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.89 artışla 96 bin 705 puanda başladığı gün içinde 95 bin 330 puan ve 97 bin 64 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.41 artarak 96 bin 249 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 6.93 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.89 artışla 96 bin 705 puanda başladığı gün içinde 95 bin 330 puan ve 97 bin 64 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.41 artarak 96 bin 249 puanda kapandı. Perşembe gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.20, BIST Mali Endeksi yüzde 0.38 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 ekside tamamladı.

Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın hisse senedi piyasasına ilişkin değerlendirmede şöyle denildi:

"Borsa İstanbul son bir ayın zirvesinde soluklanıyor. Mart ayı sonundan bu yana belirgin şekilde güç kazanmaya başlayan BIST-100 endeksi dünkü geri çekilmeye karşın yaklaşık olarak son bir ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

"Satış baskısının ağırlıklı olarak 95.000 seviyesinin üzerinde karşıladığını düşünürsek bu seviye savunulmaya devam ettikçe endeksin teknik görünümünde anlamlı bir bozulmanın olmayacağını söyleyebiliriz.

"Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi ise negatif bir sinyal olacaktır. Dünü satış baskısının da yansıttığı gibi kırılganlığın son bulduğunu söylemek için ise oldukça erken sayılabilecek bir dönemdeyiz.

"Bu noktada, ekonomiler kapalı kalmaya devam ettikçe ve virüsün yayılma hızında yavaşlama olmadıkça söz konusu kırılganlığın canlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan reel sektörün ve dolayısıyla da ekonomilerin henüz dip seviyeleri bulmadığına yönelik algıya karşın borsaların daha iyimser bir tablo ortaya koymasını ise yatırımcıların sonraki dönemlere ilişkin beklentileri satın alması ile açıklamak mümkün."

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.24 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 610/630 düzeyine döndü.

Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın tahvil piyasasına ilişkin değerlendirmede şöyle denildi:

"Tahvil faizleri yukarı yönlü tepki veriyor. TL'deki değer kaybının artarak devam etmesine ek olarak küresel risk iştahının düşük olması tahvil faizleri üzerinde baskı oluştururken 10 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi yeniden %14 seviyesinin üzerine yükseldi. Diğer taraftan Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi son dönem zirvesinin altında olsa da mevcut seviyelerin göreceli olarak yüksek kalmaya devam etmesi TL'ye ilişkin risk iştahının yüksek olmadığını yansıtır nitelikte. Özetle koşulların faizlerde aşağı yönlü hareket alanını önemli ölçüde daralttığını düşünüyoruz. Bu kapsamda mevcut şartlar korundukça 10 yıl vadeli faizde bir süre yüzde 14'ün üzerinde rakamlar görmeyi bekliyoruz."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8896 lira ve en yüksek 6.9432 lirayı gördükten sonra, 6.93 – 6.94 lira aralığında,

euro en düşük 7.5032 lira ve en yüksek 7.5628 lirayı gördükten sonra, 7.52 – 7.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6095 lira ve en yüksek 8.6876 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:13 Kaynak: DHA

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