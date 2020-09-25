BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 7.64 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 7.64 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,123 ve 1,135 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.41 artışla 1,124.17 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 7.64 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,123 ve 1,135 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.41 artışla 1,124.17 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.90 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.17 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından, yüzde 10.25 düzeyindeki politika faizinden açtığı repo ihalesinde 5.0 milyar lira verdi. TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan bugüne ilk kez fonlama kompozisyonunda kullandı. TCMB Para Piyasası Kurulu'nun Perşembe günü düzenlenen toplantısında, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltildi.

TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Perşembe günü geleneksel yöntemle yüzde 11.59 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5122 lira ve en yüksek 7.6870 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,euro en düşük 8.7728 lira ve en yüksek 8.9420 lirayı gördükten sonra, 8.88 – 8.89 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5945 lira ve en yüksek 9.7881 lirayı gördükten sonra 9.70 – 9.71 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16145 - 1.16850 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16691 düzeyindeydi.Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Gerry Rice, küresel ekonomik görünümün, daha önce öngörülenden "daha az kötü" olduğunu söyledi.Rice'ın bu açıklamasını yorumlayan dünya ekonomi çevrelerine göre, IMF'in 13 Ekim'de açıklanacak "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda ortaya koyulacak öngörüler, 24 Haziran'da açıklanan rapora göre "daha iyimser" olabilecek.Rice açıklamasında, gelen son verilerin, ekonomik görünümün, 24 Haziran'daki Dünya Ekonomik Görünüm raporunun zamanında öngörüldüğü kadar kötü olmadığını gösterdiğini vurguladı ve yeni verilerin, küresel ekonominin artık "köşeyi dönmekte olduğunu" gösterdiğinden söz edilebileceğine dikkat çekti.Rice, bununla birlikte, Çin dışındaki gelişmekte olan piyasaların istikrarsız bir durum ile karşı karşıya olmaları nedeniyle ekonomik görünümdeki zorlukların sürdüğü uyarısı da yaptı.IMF Haziran raporunda, küresel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 4.9 daralacağı ve virüsün iki yıl içinde küresel ekonomiden 12 trilyon doları sileceği belirtilmişti.


Borsa İstanbul, Haziran, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.41 yükseldi, dolar 7.64 lirada - Son Dakika Ekonomi

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