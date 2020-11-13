BIST100 yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 7.63 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.42 artışla 1,277.06 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeks yüzde 0.43, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürüyor; dolar 7.61 lirayı görürken, euro 9.0 lira, sterlin de 10 lira sınırına döndü.