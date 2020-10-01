BIST100 yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 7.67 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.42 artışla 1,150.07 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.69, BIST Mali Endeks yüzde 0.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.

Güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım paketinde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en düşük düzeyine gerileyen dolar iç piyasada da 7.63 liraya kadar geriledi.