BIST100 yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 7.67 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.42 artışla 1,150.07 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.69, BIST Mali Endeks yüzde 0.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.
Güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım paketinde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en düşük düzeyine gerileyen dolar iç piyasada da 7.63 liraya kadar geriledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6335 lira ve en yüksek 7.7332 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,euro en düşük 8.9695 lira ve en yüksek 9.0945 lirayı gördükten sonra, 9.01 – 9.02 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8856 lira ve en yüksek 10.0095 lirayı gördükten sonra 9.92 – 9.93 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17168 - 1.17542 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17485 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Ankara adım atınca piyasalar koşuyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD borsaları (yüzde 0.8) ek mali paket ve beklentilerden daha güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yükselişini sürdürüyor. "ABD verim eğrisi genişleyici maliye politikası beklentisi ile dikleşiyor (3-5bp). "Doların küresel olarak değer kaybetmesine paralel gelişmekte olan ülke paralarında hafif değer kazancı görülüyor. "Türkiye varlıklarında Ankara'nın normalleşme politikasına paralel yükseliş devam ediyor. Doların küresel olarak gerilemesi, mevduatlardaki stopajın indirilmesi ve jeopolitik riskin azalması ile Türk lirası güçlenirken MSCI Türkiye yüzde 4.0 yükseliş ile açık ara en güçlü gelişmekte olan piyasa (MSCI GOÜ yüzde 1.2) oldu. "Atılan piyasa dostu adımlar ve güçlenen Türk lirasının desteğiyle bankalar (XBANK yüzde 2.9) sanayi şirketlerini (XUSIN yüzde 1.7) yeniyor."ABD ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Dünkü sert değer kazancı sonrası Borsa İstanbul için destek olarak 1,120, direnç olarak 1,160, 1,172 ve 1,180 seviyeleri öne çıkıyor."Türkiye varlık fonunun borçlanmak üzere piyasaya çıkacağı haberini piyasalardaki yükselişi destekleyen önemli bir gelişme olarak görüyoruz."Türkiye'nin dünya piyasalarından yeniden borçlanmaya başlaması Ankara'nın attığı normalleşme adımlarının uluslararası piyasalarda da etkili olduğunu göstermesi anlamında önem taşıyor."Bugün dünya genelinde PMI verileri izlenecek. Türkiye PMI verisi para politikasında atılan adımların ekonomiye etkilerini göreceğimiz ilk veri olacağı için önem taşıyor. "Beklentimiz geçen ay 54 olan verinin 50-52 bandına gerileyerek genişleyici bölgede kalmaya devam etmesi."Şirket cephesinde elektrik zam haberi öne çıkıyor. Yapılan zam elektrik kullanan çimento şirketlerini sınırlı olumsuz etkiliyor. "Üretim şirketleri üzerinde bir etki yok, dağıtım şirketlerinde perakende kanalından çok sınırlı olumlu bir etki görüyoruz. Arçeliğin Çin çamaşır fabrikasını satma kararı önemli bir etki yaratmaz."
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:57 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 7.67 lirada - Son Dakika Ekonomi