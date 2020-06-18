BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Uzun süredir ilk kez dün yatay kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.43 artışla, 111 bin 422 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 6.85 lirada, System.String[]

Uzun süredir ilk kez dün yatay kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.43 artışla, 111 bin 422 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.14, BIST Mali Endeks yüzde 0.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.94 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 465/475 düzeyinde. Gösterge 2 yıllık faizler dün günü yüzde 9.16 ve gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.02 düzeyinde tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi destekleyici adımları ve ülke genelinde yeni destek paketlerinin hazırlandığına ilişkin haberlerle güçlenen dolar, yeni güne 6.85 lirada başladı.

IKON Menkul'ün hazırladığı euro/dolar paritesi analizinde, "EURUSD paritesi hafif aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Ancak, yine de 1.1235 seviyesi son birkaç gündür destek olarak çalışmaya devam ediyor. 1.1235'in kırılması dolar lehine görünümü güçlendirebilir. Bu durumda 1.1190 seviyesi gündeme gelebilir. Olası tepkilerde ise 1.1275 ara direnç, 1.1310 ise ana direnç olarak izlenebilir" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8330 lira ve en yüksek 6.8565 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6835 lira ve en yüksek 7.7263 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5804 lira ve en yüksek 8.6118 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1261 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1251 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden…" başlıklı günlük piyasa büyteninde, "Hızlı yükseliş sonrası kar satışlarıyla güne başlıyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Hafta içi gördüğü dip seviyelere göre yüzde 5'e yakın yükselen ABD borsaları enerji,

gayrimenkul ve banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1'e yakın geriledi. 2008 krizinden bugüne en sert ekonomik daralmanın yaşanmasına rağmen salgın öncesi seviyelere yaklaşan ABD hisselerindeki kar satışlarını normal karşılıyoruz.

"Ancak yükseliş trendini değiştirmesini beklemiyoruz.İyimserliğimizin arkasında iki temel neden var:

"Fed'in devlet tahvilinden, özel sektör tahviline tüm varlıkları aldığı ve faiz oranlarını tarihsel olarak en düşük seviyelere çektiği bir ortamda küresel sermayenin hisse senedine yönelmeye devam etmesini bekliyoruz. Salgında ikinci dalga ile, ekonomide tam kapatmaya yol açmadan, bölgesel sosyal mesafe önlemleri ve seyahat yasaklarıyla başa çıkılabileceğine inanıyoruz. Yaz döneminde yeni vaka sayısındaki artışların can kaybında önemli bir yükselişe yol açmadan toplumun bağışıklığını artıracağını öngörüyoruz. ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için ilk destek olarak 110bin seviyesi öne çıkıyor. Piyasa fiyatına göre iskontolu el değiştirme nedeniyle baskı altında kalan Türkcell hisseleri için AL görüşümüzü tekrarlıyoruz. Varlık Fonunun

çoğunluğu elinde tutarak Alfa ile birlikte şirketi yönetmesini olumlu görüyoruz.

AB komisyonunun Fiat - Peugeot birleşmesine yönelik soruşturma açması nedeniyle Tofaş hisselerinde sınırlı satış baskısı görebiliriz."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı         
13:59
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi         
13:33
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada         
13:31
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 16:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]