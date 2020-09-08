BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 7.46 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni işlem gününe yüzde 0.43 artışla 1,101.56 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.38, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 artıdaydı.

ABD'den gelen ekonomik verilerin toparlanma için olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar, Pazartesi günü tırmandığı yeni tarihi yüksek düzey olan 7.46 lirada hareket ediyor.

Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi günü geleneksel yöntemle düzenlediği ve 40 milyar 670 milyon liralık teklifin geldiği, 5 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.50, 10.57 ve 10.66 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.02, 11.10 ve 11.20 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4364 lira ve en yüksek 7.4648 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.47 lira aralığında,euro en düşük 8.7918 lira ve en yüksek 8.8257 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7916 lira ve en yüksek 9.8415 lirayı gördükten sonra 9.81 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17948 - 1.18271 aralığına hareket eden euro/dolar paritesiİş Yatırım'ın, "Teknoloji dışı hisselerde toparlanma..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD teknoloji hisselerindeki satış sonrası toparlanmaya çalışıyor. "Zayıf Euro bölgesi istihdam ve Almanya sanayi üretimi verilerine rağmen Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. "ABD Başkanı donald Trump'ın Çin ile iş yapan şirketleri tehdit etmesine rağmen Asyahisseleri (Çin hariç) ve ABD vadelilerinde bu sabah yukarı yönlü bir seyir görüyoruz."Türkiye hisseleri dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. "Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerginliğin artmasına rağmen gelişmekte olan ülkeleriüç gündür yeniyoruz. "Türk lirasıının değer kaybetmeye devam etmesine ve BDDK'nın ihtiyaç kredilerinin vadelerini kısaltmasına rağmen banka hisselerinin günü yükselerek kapatması piyasanın güçlendiğini gösteren pozitif bir sinyal."ABD vadelileri ve Asya hisselerinin seyri Borsa Istanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. "Perşembe günkü ECB toplantısı öncesinde önemli bir haber akışı beklemiyoruz."