BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 7.47 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 7.47 lirada

29.12.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 7.47 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.43 artışla 1,445.42 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.43 artışla 1,445.42 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.60, BIST Mali Endeks yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.41 liraya kadar geriledi.

TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.  Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4107 lira ve en yüksek 7.4786 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,euro en düşük 9.0536 lira ve en yüksek 9.1540 lirayı gördükten sonra, 9.14 – 9.15 lira aralığında,sterlin en düşük 0.9828 lira ve en yüksek 10.0840 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22061 - 1.22441 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22407 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi sakinken, küresel piyasalarda dün gün içinde riskli varlıklar kırılgan bir seyir izledi. "Ancak gün sonuna doğru ABD'deki mali destek paketindeki hanehalkına yönelik doğrudan gelir desteğinin 600 dolardan 2,000 dolara çıkarılması Temsilciler Meclisi'nde kabul edilirken, AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri toplantısında Brexit anlaşması onaylandı. "Bu gelişmeler üzerine risk iştahı bir miktar toparlandı. Gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri gerilerken, dünya genelinde hisse senetleri yükseldi. Dolar küresel ölçekte güçlü seyrederken, emtia fiyatları hafif geriledi."Bu ortamda Türk finansal varlıklar pozitif ayrışma devam etti. TCMB adımları sonrası Türk finansal varlıklarda görülen pozitif seyir yeni haftanın ilk günü de sürdü. TCMB'nin Kasım ayında brüt rezervleri gerilerken, swap hariç rezervleri toparlandı. "Bu ortamda hisse senetleri yükselirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.5 değer kazandı. Uzun vadeli tahvil faizleri ise hafif yükseldi."Yeni günde küresel piyasalarda ABD'deki mali paket kaynaklı iyimserlikle görece iyimser bir başlangıç yapıldı. Gün içinde makroekonomik veri gündemi sakinken salgın ile ilgili gelişmeler izlenecek. Yurtiçinde TÜİK Aralık ayı ekonomik güven endeksini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kasım ayı bankacılık istatistiklerini yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor. "Asgari Ücret Tespit Komisyonu oy çokluğuyla 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre, 2021 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre yüzde 21.56 artarak net olarak 2 bin 825.9 lira olarak belirlendi.

"Bu dönemde brüt asgari ücret 3 bin 577.5 lira olurken, yeni asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203.56 lira oldu."


Borsa İstanbul, Türk Lirası, TCMB, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 7.47 lirada - Son Dakika Ekonomi


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