BIST100 yüzde 0.43 düşüşle başladı, dolar 7.69 lirada

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, dolar 7.71 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.

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