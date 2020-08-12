BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 7.28 lirada

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) sıkılaştırma adımlarıyla Salı günü indikleri yeni zirvelerin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor. Yeni günün erken işlemlerinde 2.0 kuruş daha düşerek 7.18 lirayı gören dolar 7.28 liraya döndü.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:57

Kaynak: DHA

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