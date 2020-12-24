BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 7.64 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe 0.44 artışla 1,423.88 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.76, BIST Mali Endeks yüzde 0.36, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 artıdaydı.
Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtti ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların lira varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerinin altını çizdi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Pazartesi günü piyasalardaki volatiliteye paralel 333 baz puana yükseldikten sonra bu sabah 326/335 düzeyinde.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6240 lira ve en yüksek 7.6551 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,euro en düşük 9.2931 lira ve en yüksek 9.3489 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3000 lira ve en yüksek 10.3794 lirayı gördükten sonra 10.37 – 10.38 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21812 - 1.22164 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22170 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki karışık gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Açıklanan az sayıdaki makroekonomik veri görünüm açısından çelişkili bir tablo ortaya koyarken, politik gelişmelere yönelik haber akışı ile riskli varlıkların bir kısmı toparlandı. "ABD'de Kasım ayı dayanıklı mal siparişleri beklentileri aşsa da yeni konut satışları ile bireysel gelirler, harcamalar ve fiyatlarda tahminlerden zayıf sonuçlar ortaya kondu. "ABD'de Başkan Donald Trump savunma bütçesini reddederken, İngiltere ve AB'nin Brexit müzakerelerinde taslak metin üzerinde anlaştığı haberleri öne çıkıyor. "Anlaşmaya ilişkin son küçük düzenlemelerin yapıldığı belirtilirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın duyuruyu bugün yapabileceği belirtiliyor. Salgındaki hızlanma ve yüksek vaka sayılarına piyasa tepkisi ise sınırlı kalıyor. "Bu haber akışı altında hisse senetlerinde yükseliş yaşanırken, dolar küresel ölçekte değer kaybetti. Dolardaki gerileme ile altın ve diğer emtia fiyatları yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,96 ile iki haftanın en yüksek seviyesinden kapandı.Dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. Makroekonomik gündem sakinken, TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararı öncesinde yurtiçi piyasalar küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. "Hisse senetlerinde yükseliş sürerken, TL dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında değer kazandı. Tahvil faizleri ve ülke risk primi hafif geriledi."Yeni güne küresel finansal piyasalarda dünden kalan eğilimle karışık bir başlangıç yaptı. Çin'de Alibaba'ya rekabet soruşturması başlattığı haberleri hisse senetlerinde bir miktar satışa yol açarken, Brexit iyimserliği bunu dengeliyor."Gün içinde makroekonomik veri gündemi sakinken salgın ile ilgili gelişmeler izlenecek. Yurtiçi gündemin ön sırasında TCMB faiz kararı olacak. Piyasa ortalama beklentisi TCMB'nin yüzde 15.00 olan politika faizini yüzde 16.50'ye yükselteceği yönünde."ABD'de açıklanan veriler karışık bir tablo ortaya koydu. Kasım ayında dayanıklı mal siparişleri bir önceki aya göre yüzde 0.6 olan beklentilerin üzerinde yüzde 0.9 artarken, Ekim verileri yukarı yönde revize edildi. 19 Aralık haftasına ait haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 885 bin kişilik tahminlerin altında 803 bin kişi olarak açıklandı. "Öte yandan, Kasım ayı yeni konut satışları bir önceki aya göre yüzde 0.3 olan tahminlerin oldukça üzerinde yüzde 11.0 azalırken, Ekim verileri aşağı yönde güncellendi. "Ülkede Kasım'da bireysel gelirler aylık bazda yüzde 0.3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 1.1 azalırken, harcamalar yüzde 0.4 geriledi. "Aynı dönemde bireysel harcamalar fiyat endeksi (PCE) aylık bazda yatay kalırken, PCE yıllık enflasyonu Ekim'deki yüzde 1.2'den yüzde 1.1'e indi. "Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE aylık enflasyonu yüzde 0.1 olan tahminlerin altında kalarak yatay kalırken, çekirdek PCE yıllık enflasyonu yüzde 1.4'te sabit kaldı."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 7.64 lirada - Son Dakika Ekonomi