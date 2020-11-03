BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 8.44 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 8.44 lirada

03.11.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 8.44 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.44 artışla 1,138.60 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.44 artışla 1,138.60 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeks yüzde 0.39, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.48 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, Ekim ayı enflasyon verileri ve ABD seçimlerinin yakından izlediği yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4096 lira ve en yüksek 8.4521 lirayı gördükten sonra, 8.44 – 8.45 lira aralığında,euro en düşük 9.7754 lira ve en yüksek 9.8612 lirayı gördükten sonra, 9.85 – 9.86 lira aralığında,sterlin en düşük 10.8763 lira ve en yüksek 10.9315 lirayı gördükten sonra 10.92 – 10.93 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16351 - 1.16597 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16564 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Hangi piyasa doğru sinyal veriyor? Hisse mi, CDS, kur, tahvil mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları toparlanmaya çalışıyor. Mart ayı sonrası en sert düşüşünü yaşayarak yüzde 6.0'ya yakın gerileyen S&P 500 vadelileri haftaya yüzde 1.7 yükselişle başlayarak yeniden 100 günlük ortalamasının üzerine çıktı. "Euro Stoxx yüzde 2 yükselişle salgın nedeniyle yaşanan kayıpların yüzde 20'sini geri aldı."Beklentinin üzerinde gelen Çin PMI ve ABD ISM verileri vaka sayısındaki artışa rağmen dünya ekonomisinin iki ana motorunun halen güçlü olduğunu gösteriyor. "Oy vermeye bir gün kala Biden Trump farkının 10 puan olduğunu gösteren NBC ve WSJ anketi tartışmalı seçim ihtimalini azaltarak risk iştahını destekliyor."Türkiye piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Risk iştahındaki iyileşmeyi arkasına alan Borsa İstanbul yüzde 1.9 yükselişle 200 günlük ortalamasından geri dönen endeks 1.130 direncinin üzerinde kapanarak 50 günlük seviyesine yaklaştı. "Ancak, havacılık ve demir çelik gibi az sayıda sektördeki yükselişle endeks yükseliyor."Kur, CDS, devlet iç borçlanma senetleri ve eurobond piyasalarında Türkiye varlıkları dünyaya göre negatif ayrışmaya devam ediyor. "Dolara karşı yüzde 1.0'e yakın değer kaybeden Türk lirası nedeniyle banka hisseleri borsadaki yükselişe yüzde 0.5 gibi sınırlı bir oranda katıldı."Haftaya güçlü bir yükseliş yapan Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekleniyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri olarak 1,115 ve 1,145 seviyeleri öne çıkıyor.

"Kur tarafı sakinleşmeden Borsa İstanbul yükselişini sürdürmekte zorlanabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Euro, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 8.44 lirada - Son Dakika Ekonomi


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