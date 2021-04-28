BIST100 yüzde 0.44 düştü, dolar 8.21 lirada

ABD Merkez Bankası 'nın ( Fed ) para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 8.20 lira dolayında işlem gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,379 ve 1,394 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.44 düşüşle 1,385.91 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.36 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.55 eksideydi.

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