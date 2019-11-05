BIST100 yüzde 0.44 yükseldi, dolar 5.75 lirada

Hazine ihalelerinin yakından izlendiği piyasalarda, dövizler ve Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yukarı yönlüydü. BIST100 haftanın ikinci gününü de 100 bin puanın üzerinde kapatırken, dolar 5.75 liraya yükseldi.

Güne yüzde 0.06 artışla 100 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 847 puanı ve en yüksek 100 bin 693 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.44 artışla 100 bin 525 puanda kapattı.

Kapanışa yakın işlemlerde;

dolar en düşük 5.7179 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3647 lira ve en yüksek 6.4008 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3706 lira ve en yüksek 7.4269 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyordu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.57 oldu. Salı günü de spot kapanışta yüzde 12.64, valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.68 düzeyindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.34 oldu. Salı günü ise spot kapanışta yüzde 12.29 valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.46 düzeyindeydi.

Hazine'nin Kasım ayı iç borçlanma programı kapsamında Salı günü gerçekleştirdiği beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.59 oldu. Hazine Salı günü 24 Temmuz 2024 itfalı beş yıl vadeli altı ayda bir yüzde 4.5 kupon ödemeli sabit kuponu tahvili yeniden ihraç etti.

İhalede net satış 1,345.7 milyon lira, nominal teklif 3,336.5 milyon lira oldu. Hazine ihale öncesi ROT'ta (rekabetçi olmayan teklif) ise piyasa yapıcı bankalardan (PY) 1 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine 1.72 milyar lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca 5 Kasım 2019 tarihinde, 1.721.400.000,00 TL tutarında 6 Kasım 2019 valörlü, 30.10.2024 itfa tarihli ve TRD301024T10 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi..

Hazine, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ihraç edeceği kira sertifikasının altı aylık dönemsel kira oranının yüzde 1.63 olacağını duyurmuştu.