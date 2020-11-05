BIST100 yüzde 0.44 yükseldi, dolar 8.47 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.44 yükseldi, dolar 8.47 lirada

05.11.2020 09:57
BIST100 yüzde 0.44 yükseldi, dolar 8.47 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.44 artışla 1,172.77 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.44 artışla 1,172.77 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61, BIST Mali Endeks yüzde 0.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.35 artıdaydı.

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni sıkılaştırma adımlarının gelecebileceği beklentileriyle, haftanın ilk günü tırmandıkları yeni tarihi yüksek düzeylerinden 5 - 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4114 lira ve en yüksek 8.4795 lirayı gördükten sonra, 8.47 – 8.48 lira aralığında,euro en düşük 9.8472 lira ve en yüksek 9.9642 lirayı gördükten sonra, 9.95 – 9.96 lira aralığında,sterlin en düşük 10.9130 lira ve en yüksek 11.0014 lirayı gördükten sonra 10.97 – 10.98 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17108 - 1.17443 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17375 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Seçim kutlamaları devam ediyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD seçimlerinin geride kalmasını kutluyor. Aslında sayım dört eyalette halen devam ediyor. Biden 264'e karşı 214 seçici oyla açık ara yarışı önde götürüyor. "Trump'ın kağıt üzerinde halen kazanma şansı var. Ancak çok düşük bir ihtimalden bahsediyoruz."Başkanlığa giden 270 oya ulaşmak için Biden'ın Ge'orgia (16), North Carolania (15), Nevada (6), Pennsylvania (20) eyaletlerinden birini alması yetiyor. "Trump'ın ise dört eyaletin dördünü de alması gerekiyor. Hafta sonuna kadar Biden'ın zaferini ilan etmesi, Trump'ın ise birden çok eyalet için itiraz etmesi bekleniyor."Kesin olmayan sonuçlar Demokratların Başkanlığı alacağına ancak Senatoyu ele geçiremeyeceğine işaret ediyor. "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sınırlı farklarla paylaşılan bir Senato ve Temsilciler Meclisi Demokratların büyük bir mali paket açıklamasını zorlaştırıyor. "Vergileri artırmak, yeşil ekonomiye geçmek gibi radikal politika değişikliklerini yapabilmeleri mümkün gözükmüyor."Piyasa fiyatlamaları yatırımcıların seçim sonucundan bağımsız politik belirsizliğin geride kalmasından memnun olduğunu gösteriyor. "İtirazlarlauzayan bir seçim sonrası belirsizlik fiyatlanmıyor. ABD ve Avrupa borsalarında teknoloji hisselerinin öncülüğünde yüzde 2.0 - yüzde 3.0 bandında bir yükseliş görüyoruz. "S&P 500'ün yüzde 2'nin yükselmesine rağmen fiyatı düşen hisselerin sayısının fiyatı artanlardan daha fazla olması ender görülen ve rahatsız edici bir gelişme."Küresel risk iştahındaki iyileşme, zayıf dolar ve gerileyen ABD faizlerine paralel Türkiye varlıklarında güçlü bir seyir görüyoruz. "Seçim öncesi bankalarla başlayan yükseliş borsa geneline yayılıyor. MSCI Türkiye yüzde 1.1 yükselerek gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir seyir izledi. "Eurotahvil ve CDS tarafında da pozitif ayrıştık.ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Türk lirası sabah ilk işlemlerde dünyaya göre daha kötü seyrediyor.

"Kurdaki yükseliş devam ederse sanayiler bankalara göre daha güçlü seyredebilir. Borsa İstanbul için destek ve direnç seviyeleri olarak 1,155 ve 1,180 seviyeleri öne çıkıyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.44 yükseldi, dolar 8.47 lirada - Son Dakika Ekonomi


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