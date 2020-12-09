BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 7.83 lirada

09.12.2020 09:58
BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 7.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.45 artışla 1,345.91 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.45 artışla 1,345.91 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmelerde sonuç alınamayınca, küresel piyasalarda dolar üzerindeki baskılar gevşerken, iç piyasada dövizler yeni güne Salı gününün kapanış düzeylerine yakın yatay başladı.

Piyasalarda yapılan araştırmalar, Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'ta düzenlenecek Para Politikası Kurulu'nda "100 baz puan" dolayında politika faizi artışı beklendiğini gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 100 bin dolar üzeri döviz ve 100 gram üzeri altın işlemlerinde uygulanan bir iş günü süreli valör uygulamasını kaldırdı. TCMB verilerine göre yerli tasarruf sahiplerinin döviz ve altın varlıkları228 milyar dolar ile en yüksek düzeylerde bulunuyor.Kredi Garanti Fonu (KGF) KOBİ'le kefalet desteği vermek için, Avrupa Yatırım Fonu'ndan 300 milyon liralık hibe sağladı.KGF'den yapılan açıklamaya göre, KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon liralık hibe ve kendi özkaynaklarından sağladığı 300 Milyon liralık destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak.Buna göre, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1,125,000 liraya kadar kredi kullanabilecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7.5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8069 lira ve en yüksek 7.8339 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4524 lira ve en yüksek 9.5141 lirayı gördükten sonra, 9.51 – 9.52 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4259 lira ve en yüksek 10.4903 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21009 - 1.21304 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21395 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'deki mali destek konusundaki beklentiler ve aşı geliştirme çalışmalarıyla dün riskli varlıkların bir kısmında yükseliş hakimdi. "ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi sunduğunu belirtirken, daha öncesinde Senato'ya getirilen 908 milyar dolar tutarındaki paket üzerinde de anlaşmaya yakın olunduğu haberleri öne çıktı. "Temsilciler Meclisi ise 740 milyar dolar büyüklüğündeki savunma bütçesini kabul etti. Dün ayrıca ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşısının yüzde 95 etkinliğini onaylarken, İngiltere'de söz konusu aşı piyasaya sürüldü. "Veri gündemindeki Almanya Aralık ayı yatırımcı güven endeksi (Zew) karışık sinyaller verirken, Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamları hemen hemen öncü hesaplamalarla uyumlu geldi. "Bu gelişmeler ışığında dün hisse senetleri hafif yükseliş kaydetse de güvenli limanlara olan talebin gücünü koruduğu görüldü."Bu ortamda dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi."Makroekonomik veri gündemi sakinken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aldığı kararlar ve Hazine'nin borçlanma ihaleleri izlendi. "Borsa İstanbul'da yükselişler kaydedilse de tahvil faizleri genele yayılmış olarak arttı."Döviz kurlarının dalgalı bir seyir izlediği dün TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepetkur karşısında günü yataya yakın tamamladı."Yeni güne küresel piyasalar karışık sinyaller veren makroekonomik veri akışına rağmen dünden kalan iyimserlikle güne başladı. "Çin'den gelen zayıf Kasım ayı enflasyon rakamlarına karşın Japonya'da Ekim ayı makine siparişleri tahminleri aştı. "Gün içinde küresel gündemde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberlerin yanında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşme olacak. "Yurtiçinde veri akışı sakin olduğu için Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olabileceği tahmin ediliyor."


Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Borsa İstanbul, Kredi, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika Ekonomi


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