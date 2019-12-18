BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.92 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.92 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.92 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), güne 0.46 düşüşle 110 bin 563 puanda başladıktan sonra en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 110 bin 848 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.45 düşüşle 110 bin 574 puanda kapattı.

BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.92 lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), güne 0.46 düşüşle 110 bin 563 puanda başladıktan sonra en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 110 bin 848 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.45 düşüşle 110 bin 574 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 154 bin 684 puanı ve en yüksek 156 bin 347 puanı gördükten sonra, yüzde 0.79 düşüşle 155 bin 612 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.09 artışla 12.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 1.94 artışla 12.11 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9213  lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında,

euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5924 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6986 lira ve en yüksek 7.7639 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
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