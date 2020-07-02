BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.46 artışla 115 bin 843 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.46 artışla 115 bin 843 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.39 artıdaydı.

Çarşamba günü piyasalarda Covid-19 aşısı gelişmeleri izlenirken, olumlu açıklanan veriler sonrasında güne 6.85 düzeyinde başlayan dolar yeni günde de 6.85 lirada yatay hareket ediyor.

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Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8420 lira ve en yüksek 6.8540 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6956 lira ve en yüksek 7.7310 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5357 lira ve en yüksek 8.5740 lirayı gördükten sonra 8.56 – 8.57 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1247 - 1.1276 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1274 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Kar satışı devam eder mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasaları yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden güçlü PMI rakamları ve aşı konusunda pozitif açıklamalar ( Pfizer, BioNtech) küresel yükselişi destekleyen temel haber akışını oluşturuyor.

"200 günlük ortalamasının üzerinde kalan S&P 500, yeni rekor kıran Nasdaq ve dünyaya göre daha güçlü gelişmekte olan piyasalar genele yaygın güçlü bir risk iştahına işaret ediyor.

"İstanbul Ekonomi tarafından yayınlanan Türkiye Raporu Aralık ayından beri iyiye giden beklentilerde Haziran ayında sert bir bozulma gösteriyor.

"Önümüzdeki 12 ay ekonominin kötüye gideceğine inananlar yüzde 42'den yüzde 51'e yükselirken, iyimserler yüzde 41'den yüzde 29'a geriliyor.

"Ankete katılanlar Mart ayının tersine en büyük sorunu salgın değil, ekonomi ve işsizlik olarak görüyor.

"Emekli, işsiz, işsiz ama iş aramayan kesimin toplam katılımcıların yüzde 60'ını geçmesi salgın dolayısıyla oluşan tahribatın boyutunu gösteriyor.

"Türkiye piyasalarına nazar değdi. Son bir aydır dünyaya göre çok daha güçlü seyreden MSCI Türkiye banka hisselerine ve havacılık sektörüne gelen satışlarla yüzde 1.8 geriledi.

"Karların güçlü olduğu, euro-tahvil ihraçlarının başladığı bir dönemde banka hisselerine gelen satış bizi rahatsız ediyor. Hızlı yükseliş sonrasında kar satışı diye yorumlamak istiyoruz.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yatay seyre paralel Borsa İstanbul'da yatay bir açılış öngörüyoruz. ABD tarım dışı istihdam verisi günün en önemli haberi.

"Beklenti 2.5-3.0 milyon civarı istihdam yaratılması. Ancak seri çok oynak bir hal aldığı için hata payı yüksek olabilir."


Borsa İstanbul, Koronavirüs, İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika Ekonomi

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