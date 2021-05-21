BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 8.38 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 8.38 lirada

21.05.2021 10:11
BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 8.38 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.46 artışla 1,456.44 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.46 artışla 1,456.44 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.52, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

Küresel piyasalarda işlemcilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye verdiği desteği azaltacağına yönelik endişelerinin yatışmasıyla birlikte düşüşünü sürderen dolar, iç piyasada ise haftanın son işlem gününe 8.40 lira sınırında başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken işlemlerde 400/405 düzeyindeydi.TBMM'de Perşembe günü 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına olanak sağlayacak yasa kabul edildi. Yasaya göre, ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarılabilmesine de olanak tanınıyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3752 lira ve en yüksek 8.3964 lirayı gördükten sonra, 8.38 – 8.39 lira aralığında,euro en düşük 10.2358 lira ve en yüksek 10.2787 lirayı gördükten sonra, 10.24 – 10.25 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8780 lira ve en yüksek 11.9241 lirayı gördükten sonra 11.88 – 11.89 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22234 - 1.22391 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22391 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "bir miktar toparlandığına" işaret edilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri karışık bir tablo çizerken, enflasyonist kaygılardaki ve faizlerdeki gerileme ile riskli varlıklar toparlandı. ABD'de 15 Mayıs'ta biten haftada işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalırken, Philadelphia Fed aktivite endeksi Mayıs'ta tahminlerin ötesinde yavaşlama sinyali verdi. "Avrupa Birliği (AB) birlik içindeki seyahatlerde kullanılması planlanan aşı sertifikası konusunda uzlaşı sağladı. Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. "Ayrıca aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Covid-19 test sonucunu içerecek. "Bununla birlikte, dün ABD Hazinesi'nin düzenlediği 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahvile talebin düşük gelmesi enflasyonist kaygıları hafifleten bir faktör olurken, ABD Hazinesi Bakanlığı, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olması gerektiğini bildirdi. "Ham petrol fiyatları dün jeopolitik gerilimlerin hafifleyebileceği yönelik haber akışıyla gerilerken, piyasa enflasyon beklentileri ve tahvil faizleri geriledi."ABD 10 yıllık tahvilinin faizi dün 5 baz puan artarak yüzde 1.63'den kapanırken, dolar hem gelişmiş diğer hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında değer kaybetti. Altın fiyatlarında ılımlı yükseliş sürerken, hisse senetlerinde genele yayılan yükselişler kaydedildi."Yurtiçi finansal piyasal arda karı şık bir görünüm hakimdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) verilerine göre Nisan'da merkezi yönetim borç stoku hafif gerilese de, TCMB'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verileri ilk çeyrekte yükümlülüklerdeki azalışla net pozisyonun iyileştiğine işaret etti. "Haftalık veriler 7 Mayıs haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara ilgisinin bir miktar toparlandığını gösterirken, Mayıs ilk yarıda TCMB rezervlerinde toparlanma sürdü. Ancak dün Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri gerilerken, TL cinsi faizlerde ılımlı artışlar yaşandı. TL ise dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kazandı."Yeni güne küresel piyasalar dünkü eğilimlerle başladı. Bu sabah Japonya'da açıklanan enflasyon ve aktivite verileri karışık bir görünüm çizerken, finansal piyasalarda faizlerdeki gerilemenin etkisiyle iyimserlik sürüyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak ABD ve Euro Bölgesi'nde satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayı öncü sonuçları takip edilecek.

"Yurtiçinde veri gündemi sakin olduğu için Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."


Avrupa Birliği, Borsa İstanbul, Mayıs, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 8.38 lirada - Son Dakika Ekonomi


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