BIST100 yüzde 0.46 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününü yüzde 0.46 artışla, 114 bin 668 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.81, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, yaklaşık bir yıldır devam eden faiz indirimlerine ara verdi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'nin faizi sabit tutmasından sonra dövizler yeni güne de yatay başladı.
"Dolar/lira, TCMB Para politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında da 6.85'in üzerinde işlem görüyor. Temmuz 2019'dan bu yana son dokuz toplantısında faizlerde toplam 1575 baz puan indirim yapan TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında 25 baz puanlık ortalama beklentiye karşın indirim yapmadı. Böylece politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde kalmış oldu. Toplantı sonrasında yayımlanan metinde toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiğine vurgu yapıldı. Bu da TCMB'nin enflasyona ilişkin daha net bir resim görene kadar beklemede kalmak istediğine işaret ediyor."