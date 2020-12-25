BIST100 yüzde 0.47 artışla başladı, dolar 7.58 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe 0.47 artışla 1,432.68 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.21, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.43 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5614 lira ve en yüksek 7.5899 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,euro en düşük 9.2218 lira ve en yüksek 9.2577 lirayı gördükten sonra, 9.24 – 9.25 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2471 lira ve en yüksek 10.3216 lirayı gördükten sonra 10.30 – 10.31 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21721 - 1.22021 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21976 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki karışık gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündeminin sakin olduğu dün, Brexit müzakerelerinde AB ile İngiltere'nin anlaşmaya varması riskli varlıkları destekledi. Dokuz ay süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşmaya göre 31 Aralık'tan sonraki dönemde taraflar pek çok mal ve hizmetin ticareti gümrük vergisi olmadan yapılabilecek. "Anlaşmayı 30 Aralık'ta Birleşik Krallık Parlamentosu, yıl sonundan önce de AB Parlamentosu'nun onaylaması bekleniyor. Sonrasında 31 Aralık günü ise iki taraf imza töreni düzenleyecek. "Dünya genelinde COVID-19 vaka sayılarında artış sürse de piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kalmaya devam etti. Bu haber akışı altında hisse senetlerinde ayrışan performanslar yaşanırken, dolar küresel ölçekte geriledi. Bu nedenle emtia fiyatlarında yükselişler gözlendi."TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ön planda olduğu yurtiçinde Türk finansal varlıklar görece pozitif ayrıştı. TCMB beklentilerin bir miktar üzerinde bir sıkılaştırma yaparak kredibilitesini güçlendirdi. "Aynı zamanda, 18 Aralık'ta biten haftanın verileri yabancıların Türk finansal varlıklara olan ilgisinin sürdüğünü teyit ederken, bankacılık sektöründe yavaşlamaya işaret etti. "Bu gelişmeler ışığında dün hisse senetlerinde yükselişler kaydedilirken, TL, dolar veeuro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.8 değer kazandı. Ülke risk primi gerilerken, uzun vadeli tahvil faizleri düştü. Kısa vadelilerde ise TCMB'nin beklentilerin üzerinde artımının etkisiyle bir miktar yükseliş gözlendi."Noel tatili nedeniyle pek çok piyasanın kapalı olduğu bugüne risk iştahı sakin bir başlangıç yaptı. Gün içinde makroekonomik veri gündemi sakinken salgın ile ilgili gelişmeler izlenecek. Yurtiçinde ise TCMB Aralık ayı reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranları açıklanacak."TCMB beklentilerin bir miktar ötesinde bir adımla faizleri artırdı. Dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB, yüzde 15.00 olan haftalık repo faizini yüzde 16.50 olan ortalama beklentinin üzerine yüzde 17.00'ye yükseltti. "Karar sonrası yayınlanan metinde TCMB, küresel ekonomideki toparlanmanın son çeyrekte de sürdüğünü, aşı kaynaklı iyimserliğe rağmen artan vakalardan dolayı belirsizliklerin devam ettiğini yineledi. "Açıklamada TCMB yurtiçinde son dönemdeki verilerin ekonominin gücünü koruduğuna işaret ettiğini, ancak artan vaka sayılarının kısa vadeli görünüme dair belirsizlikler oluşturduğunu belirtti. "Cari açıktaki artışın salgın dönemindeki kredi genişlemesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep kaynaklı olduğu görüşünü yineledi. Bununla birlikte TCMB, enflasyon dinamikleri konusunda öne çıkan riskleri sıralayarak temkinli bir duruş sergiledi. "Enflasyona dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede tesis edilmesi için 2021 enflasyon tahmin hedefini de dikkate alarak güçlü bir parasal sıkılaştırmaya karar verildiğini ifade etti."Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığının tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı."